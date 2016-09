Her ses en af de frivillige ved et tidligere stævne. Manden, der bliver forbundet, er sminket. Privatfoto

Frivillige dyster til beredskabsstævne

Næstved - 07. september 2016

Ildsjæle fra Frivillige Redningsberedskaber dyster i weekenden til landsdækkende beredskabsstævne i Næstved. 500 deltagere fra landet over skal konkurrere i beredskabsdiscipliner for at finde årets frivillige beredskabsmand eller kvinde. Disciplinerne er brandslukning, redning af personer, redning i højden, forcering og afstivning af bygningsdele, bjærgning og meget andet indenfor beredskabsverdenen.

Stævnet holdes hvert andet år. Det er første gang Næstved er værtsby. Konkurrencen foregår om lørdagen på boldbanerne ved NIF.

- Vi forventer og håber, at der kommer en masse fra byen. Vi har fra tidligere stævner erfaret, at det er vigtigt, at stævnet holdes centralt i byen, hvis vi vil have publikum med. Derfor er vi meget glad for placeringen i år, siger beredskabsinspektør Morten Sommerstedt Christensen.

Samme dag som konkurrencerne afvikles holder Beredskabsstyrelsen Sjælland åbent hus. Du kan også stifte bekendtskab med folkene fra Adoptionsskibet ROTA, der også er i Næstved i weekenden. De besøger stævnet på lørdag i tidsrummet 9.30 til 11.30.

De frivillige beredsskabsfolk ankommer til byen fredag. Lørdagen indledes med faneindmarch klokken 8.30 til toner fra Beredskabsforbundets musikkorps. Klokken 9.30 bliver det alvor. Konkurrencen går i gang og der dystes frem til 17.30. Lørdag aften er der fest og søndag præmieoverrækkelse.

Publikum er inviteret med til stævnet om lørdagen. Der vil udover muligheden for at følge konkurrencerne være mulighed for at stifte bekendtskab med brand og redningsudstyr ved udstillinger til stævnet

Det starter klokken 8.30 og foregår på boldbanerne på hjørnet af Rolighedsvej og Nygårdsvej. Det er 39. gang, det landsdækkende beredskabsstævne bliver afholdt.