Frikendt centerchef: Nu kan jeg komme videre

Næstved - 24. august 2017

I ti måneder var der teltlejr for asylansøgere på Beredskabsstyrelsens område i Næstved, og det var bestemt ikke ti begivenhedsløse måneder. Masseslagsmål, vold og trusler var på dagsordenen i asylcenteret, som især nåede de nationale medier, da den daværende centerchef, Kent Skou Nielsen, lagde en aggressiv asylansøger i benlås.

Videooptagelser af situationen gik land og rige rundt, og chefen blev kraftigt kritiseret for sin indsats, selvom han tidligere på dagen var blevet truet med at få en kniv stukket i ryggen af selvsamme asylansøger. Det hele endte med, at Langeland Kommune, som stod for driften af teltlejren, bortviste Kent Skou Nielsen.

Den bortvisning var imidlertid ulovlig, da centerchefen handlede i »lovlig nødværge«. Det har Retten i Svendborg slået fast i sidste uge, skriver Radio24syv. Her blev Kent Skou Nielsen tildelt en erstatning på 50.000 kroner for uretmæssig bortvisning.

- Det betyder, at jeg kan komme videre i mit liv. Sagen har været en stor mavepuster. Jeg er overrasket over, hvor kolossal stor indflydelse medier kan have på myndigheders beslutninger, siger Kent Skou Nielsen til radiokanalen med henvisning til især en artikel i Dagbladet Information, som citerede flere anonyme asylansøgere, der fortalte om chefens »rædselsregime«, hvor trusler hørte dagligdagen til.

Den asylansøger, som blev lagt i benlås af Kent Skou Nielsen og to af hans medarbejdere, er i øvrigt senere blev udvist fra Danmark.

Radio24syv kan fortælle, at retten kalder bortvisningen for »båret af et hensyn til at afbøde en mediestorm under opsejling mod asylcentret«. Den efterfølgende fratrædelsesaftale med Kent Skou Nielsen byggede på »et usagligt grundlag«, da centerchefen fik det indtryk, at alternativet til indgåelse af fratrædelsesaftalen var »bortvisning og udstilling i pressen«, står der i dommen fra byretten.

Retten i Svendborg lægger i sin afgørelse vægt på, at asylansøgeren »tidligere havde udvist voldelig, grænseoverskridende og truende adfærd over for andre beboere og personalet knyttet til centret«, og at Kent Skou Nielsen havde en »begrundet frygt for, at han var bevæbnet med en kniv«.

Samtidig hæfter retten sig ved, at benlåsen var kortvarig - mellem 10 og 30 sekunder - og at alle tre involverede medarbejdere var trænet i fastholdelsesteknikker eller konflikthåndering.

