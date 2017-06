Se billedserie Hanne Gro Larsen fik tirsdag stjålet et af sine malerier fra udstillingen uden for galleriet i Ringstedgade 10. Det måler 110 x 80 cm. Foto: Jan Søe

Fræk tyveknægt forsøger at sælge stjålet maleri

Næstved - 15. juni 2017 kl. 09:24 Af Jan Søe

Ret beset er det rimeligt frækt eller måske bare dumt. Først stjæler man et maleri fra en forretning midt i Næstved og siden går man rundt i byens gader og forsøger at sælge det.

Men det skete altså tirsdag. Her fik kunstmaler Hanne Gro Larsen stjålet et af sine farvestrålende malerier fra sin udstilling på gaden ud for Ringstedgade 10, hvor hun har både galleri og maleværksted.

Hanne Gro Larsen var godt i gang med at skabe et nyt maleri inde i galleriet og opdagede derfor ikke, at maleriet blev stjålet.

Hun fandt ud af det, da hun blev ringet op af en dame, der fortalte, at hun var blevet tilbudt at købe et af Hanne Gro Larsens malerier.

- Hun fortæller, at en dansk mand midt i 40'erne med mørkt hår prøvede at sælge hende maleriet på Jyllandsvej. Han virkede mærkelig, måske lidt beruset. Han påstod, at han selv havde malet det og ville sælge det for 500 kroner. Hun sagde til ham, at det hoppede hun ikke på, når der tydeligt står Gro på forsiden. Og så ringede hun til mig. Det var rigtig sødt af hende, fortæller Hanne Gro Larsen.

Har modtaget anonymt tip om gerningsmanden

Hun har selv ledt efter maleriet, der måler 110 x 80 cm, og manden, der var iført en rød bluse og korte cowboyshorts. Men forgæves.

Hun har på nettet modtaget et anonymt tip om hvem, manden kunne være. Det har hun videregivet til politiet, lige som hun har anmeldt tyveriet. Manden skulle også være observeret i Kvickly. Så her må han kunne ses på overvågningskameraet, siger Hanne Gro Larsen, der ellers synes, det går fantastisk med salg af malerier lige nu.

- Jeg synes godt, man kan mærke, at folk har fået det bedre økonomisk. Samme dag, som jeg fik maleriet stjålet, solgte jeg et af mine store malerier. Så det var da et lille plaster på såret, siger hun, der dog meget gerne vil have sit maleri tilbage.

- Jeg håber da på, at maleriet en af dagene står i nichen her uden for butikken. Det er ikke så meget den værdi på 5.000 kroner, som det repræsenterer, men mere det at jeg lægger meget energi i mine malerier. Og jeg har jo ikke et helt lager stående derhjemme. Samtidig er jeg glad for at sælge mine malerier, for jeg ved, at folk værdsætter dem, når de giver så mange penge for dem, siger hun, der er uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole og også har sin største indtægtskilde fra arkitekthvervet.

Hanne Gro Larsen har haft butik i Ringstedgade 10 i to år. Før da havde hun galleri i Vinhusgade. Også her fik hun et maleri stjålet.

- Det fik jeg retur. Blandt andet med hjælp fra Sjællandske. Det håber jeg sker igen. Og så håber jeg, at han passer på maleriet imens, siger hun med et smil.