Se billedserie Tilbage i 2013 flyttede teatergruppen til lokaler på Indre Vordingborgvej. Her er det Morten Aagaard (tv) og Jeppe Smaug Rasmussen, som står ved den lille teatersal. Nu er det slut med scenekunst, og fremover producerer gruppen kun radioteater. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Fra scenekunst til lyd

Næstved - 31. december 2016 kl. 13:17 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er slut med teater på Indre Vordingborgvej. Fra 1. januar lukker teatergruppen Talent-1 den lille teatersal, og fremover fokuserer de udelukkende på radiodrama, podcast og andre lydoplevelser. Det fortæller Morten Aagaard, som er primus motor for Talent-1. Han er netop begyndt at arbejde for Dansk Rakkerpak, som er Næstveds nye internationale egnsteater. Og det kniber derfor med at nå det hele.

- Jeg har bare måtte sande, at der kun er 24 timer i døgnet. Det tager bare længere tid at producere scenekunst, bygge en scene og lave kostumer. Det er mindre tidskrævende at lave lyd, forklarer Morten Aagaard.

- Vi kunne også bare have valgt at lukke helt. Men det vil vi ikke. Vi havde lyst til at fortsætte, konstaterer han overfor avisen.

Talent-1 er grundlagt af Morten Aagaard, Mathias August Borg, Kia Lundsgaard Horan og Julie Anna Hedegaard tilbage i 2006. De startede som et omrejsende teater og flyttede siden til lokaler på Kindhedstegade.

I godt fire år har Talent-1 holdt til på Indre Vordingborgvej. Med minimum tre forestillinger om året er det blevet til en del teaterforestillinger for både børn, unge og voksne.

- Netop i år har været et rigtig godt år, og vi har haft fyldt stort set til hver forestilling. Vi har det sidste års tid lavet masser af radiodramatik, og vi glæder os til at specialisere os inden for det særlige område, fortæller Morten Aagaard.

Nu rykker de for alvor ind i cyberspace og skifter i den forbindelse navn til Radioteatre, som bliver støttet af Næstved Kommune med 25.000 kr. i både 2017 og 2018. Og det er ifølge Morten Aagaard et rigtig fint beløb.

- Det er billigt at producere radiodrama. Når du laver radioteater, kan du ikke høre, om det er en rød bøf, du spiser eller om du har lagt en pære på en tallerken. Der er mange steder, man kan snyde, forklarer han.

Gruppen er i fuld gang med at udarbejde undervisningsmateriale til skoler og institutioner. Og de arbejder desuden på nye forestillinger til det kommende år.

- Vi har store planer for vores første år som radioteater. Vi har planlagt en krimi-forestilling i tre afsnit for voksne, en audiowalk, hvor publikum får en historie, mens de går rundt i Næstveds gader, og til december præsenterer vi en julehistorie for hele familien, siger Morten Aagaard.

Alle Radioteatrets forestillinger vil være gratis for publikum. De kan høres på hjemmesiden www.radioteatret.dk og via iTunes og andre podcast-apps.