Fra Stars til Arena

Den 46-årige koncert-arrangør Jakob Brixvold bliver ny direktør i Arena Næstved. Jakob Brixvold er et yderst kendt ansigt i musik- og eventbranchen. Han er tidligere indehaver af booking- og managementbureauet Offbeat, og var med til at starte spillestedet STARS i Vordingborg. Og han var leder af STARS i næsten 10 år. Nu er han chef for interesseorganisationerne Dansk Live og Danske Koncert- & Kulturhuse, der repræsenterer 90 spillesteder, 25 musikfestivaler og 25 koncerthuse. Igennem mange år har Jakob Brixvold desuden været frivillig projekt- og teamleder på Roskilde Festival.

- Jeg er rigtig glad for, at vi har ansat en ny direktør. Og jeg er rigtig glad for, at vi har fået Jakob Brixvold. Jakob bringer det til bordet, som vi lidt har manglet i Arena Næstved - en enorm viden om musik og om hele eventbranchen. Han er en meget erfaren herre, som sammen med det øvrige personale helt sikkert vil udnytte arenaens potentiale til fulde - til gavn for hele Sydsjælland, lyder det fra Carsten Haurum, bestyrelsesformand i Arena Næstved.