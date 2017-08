Se billedserie Den kæmpestore lastbil er imponerende i både størrelse og den mængde udstyr, som den rummer. Fotos: Esben Thoby Foto: Wollesen

Fra Holland til Tybjerg med fire heste og tre mennesker

Næstved - 03. august 2017 kl. 09:31 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klokken halv 2 natten til onsdag ankom en gigantisk lastbil - til 280.000 euro (2,1 mio. kr., red.) - til pladsen ved Tybjergvej 14, nord for Næstved, hvor der i disse dage afholdes det internationale Riders Cup-stævne i ridebanespringning. Den havde været ni timer undervejs fra Emmen i det nordlige Holland.

Ombord var fire heste og tre mennesker, der tilsammen udgør en lille forretning: 27-årige Maureen Bonder lever af at træne og udvikle heste på højt niveau og er hovedpersonen. Med sig har hun sin kæreste, der agerer chauffør og står for at netværke til stævnerne, samt Mandy Witvoet, som er såkaldt groomer - hendes job er at klargøre hestene.

- Jeg har min egen hest med, og så har jeg tre, som ejes af rigmænd. Dem er jeg ved at træne op, og et stævne som dette er perfekt, for her er point til verdensranglisten og pengepræmier på spil. Det foregår på en bane, som er god for hestene til at vænne sig til de lidt større stævner. Derfor er vi kommet, forklarer Maureen Bonder, da Sjællandske møder hende onsdag eftermiddag.

Den hollandske kvinde har været professionel rytter i 10 år, men det er hendes første deltagelse ved Riders Cup.

- Fordelen ved dette stævne er, at jeg må ride med to heste i topkategorien, hvor det normalt kun er en. Og så har jeg hørt, her er gode fester, griner Maureen Bonder, hvis job kræver en del rejser.

- Vi kommer normalt i lande som Belgien, Tyskland og Italien, og det bliver meget rejsetid. Vi er nok på farten mere end halvdelen af tiden i løbet af et år, så lastbilen er vores andet hjem.

Lastbilen er en af mange, som i disse dage holder parkeret ved ridebanen i Tybjerg.

Ryttere fra mere end et dusin lande deltager i Riders Cup, og langt de fleste bor i lastbiler eller campingvogne.

- Jeg købte den for fire år siden, og den er perfekt. Vi kan sove her, vi kan lave mad i køkkenet, vi kan slappe af, og vi kan se tv - hollandsk tv, siger Maureen Bonder med et smil.

Hun er med egne ord »vokset op på en hesteryg«.

- Min mor og far havde det samme arbejde, og det har altid været meningen, at jeg skulle lave det her. Jeg elsker heste.