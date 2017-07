Fra Fensmark til Vestbredden til romanudgivelse om konflikter

Se billedserie Pernille Bernitt Sommer i sin nuværende hjemby Valby. Fotograf: Kristian Willumsen

Næstved - 08. juli 2017 kl. 11:15 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

38-årige Pernille Bernitt Sommer, der har haft sin opvækst i Fensmark har udgivet sin første roman. »Elsk din fjende?«, hedder forfatterens bidrag til boghylderne. Romanen tager udgangspunkt i en dansk piges rejse til Israel. Rejsen tager hun for at blive klogere på Israel/Palæstina-konflikten.

Inspirationen til romanen kommer fra forfatterens egne rejser til Gazastriben, hvor hun har forsøgt at skabe sig et mere nuanceret billede af den konflikt, hun så ofte havde hørt diskuteret, men aldrig rigtig var blevet klog på. Første rejse til Israel blev taget med Løgumkloster Højskole.

Siden har hun været af sted flere gange. Hun har boet med både israelere og palæstinensere. Researchen skulle være i orden.

Rejserne har givet forståelse for begge parter, men måske størst sympati for palæstinenserne, da hun mener, det er dem, der oplever de største konsekvenser af konflikten. Men rejserne har også givet hende svar på israelernes følelser i det store konfliktbillede.

- Stort set alle har prøvet at miste enten familie eller venner i konflikten. Det er klart, at følelserne sidder uden på tøjet, som de gør. Det bliver svært at tænke rationelt, når det hele er så følelsesladet, siger hun.

- Da jeg første gang tog af sted, var det med det formål at forstå hele konfliktbilledet bedre. Jeg var nysgerrig, siger Pernille Bernitt Sommer, da vi møder hende i Valby Kulturhus til en snak om konflikten, romanen, og hvordan den er blevet til.

Det lykkedes hende til dels - men så alligevel ikke helt.

- Jeg har fået en væsentlig større viden, men jo mere viden du tilegner dig, jo mere kompleks bliver forståelsen. Der er så mange aspekter og følelser tilknyttet. Jeg har først og fremmest fundet ud af, at konflikten er meget langt fra at være sort/hvid, siger hun fra kulturhuset, der er placeret i hjertet af Valby ved Toftegårdslads.

Vi sidder der længe. Historien er lang.

For at finde ud af hvordan Pernille Bernitt Sommer i dag er endt som forfatter, skal vi nemlig forbi en masse mellemveje og stop. Det lå nemlig ikke i kortene, at det var den vej, debutanten fra sidste uge skulle gå. Da Pernille Bernitt Sommer rendte rundt i Fensmark gader som barn var fokusset nemlig ikke på litteraturen, og det skrevne ord. Pernille Bernitt Sommer var stort musikals talent og dyrkede sit violinspil intenst. Det var musikkens veje, der lå som den naturlige rute videre i livet.

Folkeskoletiden blev klaret på Holmegaardskolen. Efterfølgende var hun et smut i Nykøbing, hvor hun gik på MGK - Musikalsk Grund Kursus - som forberedelse til senere at søge ind på musikkonservatoriet i København.

Det lykkedes hende at slippe gennem nåleøjet til den traditionsrige musikuddannelse i København. Hun var blot 18 år gammel.

- Det er ret normalt for violinister, at de er de yngste på konservatoriet, siger Pernille Bernitt Sommer om hendes unge alder, da hun begyndte at hellige sig musikken for alvor.

Musikkonservatoriet var en spændende tid, men det var hårdt, og Pernille Bernitt Sommer stødte på flere udfordringer undervejs.

- Rent fysisk kunne min krop simpelthen ikke holde til det. Seriøsiteten, der var omkring musikken, var heller ikke optimal for mig. Jeg begyndte at miste inspirationen, siger hun om konservatorietiden i København.

Pernille Bernitt Sommer tog konsekvensen. Der skulle ske noget radikalt anderledes. Hun forlod konservatoriet og startede på grafikeruddannelsen i stedet. Den gennemførte hun, men da hun var færdig, var der ikke mange ledige stillinger at få. Igen gik Pernille Bernitt Sommer en anden vej og startede på læreruddannelsen på Frederiksberg. Denne uddannelse har hun også papir på i dag, men det er ikke lærergerningen, hun satser på.

- Da jeg var færdig på læreruddannelsen, kunne jeg mærke, der skulle ske noget helt anderledes. Jeg havde behov for forandring, siger Pernille Bernitt Sommer.

Det var på det tidspunkt, hun tog til Israel for første gang. Turen til Israel kickstartede noget hos Pernille Bernitt Sommer.

Der opstod en trang til at skrive. Få sat ord på de oplevelser, hun havde gjort sig. På daværende tidspunkt var hun i sine sluttyvere.

At der skulle gå otte år og at projektet skulle ende med at blive skønlitterært, havde hun ikke troet dengang.

- Jeg havde mange ideer op at vende. En samtalebog blandt andet. Jeg tog på forskellige skrivekurser, og det var her, det gik op for mig, at projekt.

Startskuddet havde lydt. Nu ventede der så tre hårde år, hvor romanen blev til. Pernille Bernitt Sommer dedikerede sig fuldt ud til projektet.

Hun har levet uden en fast indkomst de sidste par år og bor i dag på et 10 kvadratmeter lejet værelse i Valby for at få råd til projektet.

- Det har været virkelig hårdt. Ingen tvivl om det, men det var det, jeg ville. Så må man også give det et helhjertet forsøg, siger hun.

I lang tid kunne hun leve af sin opsparing.

- Men jeg nåede til et punkt, hvor jeg simpelthen blev nødt til at sælge ud af mine ting. Det kunne være et maler, siger Pernille Bernitt Sommer og griner. Hun kan godt se, at det hun har gjort nok er lidt uden for normalen af hvad andre ville gøre, men det rør ikke forfatteren.

Bogen blev færdig og udkom i sidste uge. Nu er hun spændt på modtagelsen.

- Det er meget nervepirrende. Jeg håber jo så meget på at andre kan lide den. Den skulle gerne være et afsæt til mere, siger hun.

Pernille Bernitt Sommer er nemlig langt fra færdig med hverken Israel/Palæstina og sin forfattergerning. Hun håber på flere bogudgivelser og vil også gerne ud og fortælle om sine egne oplevelser på vestbredden.

- Jeg vil meget gerne holde foredrag. Jeg føler, jeg kan bidrage med noget. Det kan være på gymnasier, højskoler eller andet, siger hun.

I første omgang er fokus på promovering af bogen.