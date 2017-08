Fotoserie: Skoletid på Herlufsholm

Se billedserie Lektor Karsten Nielsen tager imod 1.a og leder dem til deres nye klasselokale. Foto: Herlufsholm Skole

16. august 2017

Der var store smil på de fleste ansigter, da Herlufsholm skole i Næstved tirsdag morgen i sidste uge tog imod de nye elever til både grundskole og gymnasium. Præcist kl. 8.05 stod deres lærere klar med skilte foran den gamle klosterbygning, og mens eleverne ventede på, at alle fandt deres respektive klasser, kunne de fremmødte se deres nye kammerater an.

Der er nogle ganske særligt over dagen for alle eleverne, men især for skolens yngste, som starter i 6. klasse. De holder til ved det gamle bibliotek, lidt afskåret fra resten af grundskolen, så de kan få ro til at vænne sig til at gå på en skole, hvor de hver eneste morgen skal iklæde sig deres strøgne skoleskjorte og ligne små voksne, der er på vej ud for at erobre verden.

Programmet på første skoledag er også tilrettelagt efter, at de nye elever får en chance for at møde hinanden inden alle elever - nye som gamle - mødes i Herlufsholm Kirke til årets første morgensang. "Godmorgen Heis!" råber den nye 3.g årgang i hilsen, når rektor byder velkommen tilbage i kirken. Nu er de endelig blevet de store på Herlufsholm.

I lørdags var eleverne og deres forældre inviteret til det første store arrangement på Herlufsholm, den årlige fugleskydning.

Fugleskydningen er en gammel tradition, som i år blev gentaget for 214. gang, og den går i al sin enkelthed ud på, at eleverne med bue og pil skal skyde træfugle ned, som er fæstnet på toppen af en lang pæl - og det er faktisk sværere end man lige skulle tro. Der er nemlig en bestemt rækkefølge for, hvornår man skyder fuglens vinge, hoved, osv. og der bliver for både grundskole og gymnasium kåret en fuglekonge.

Dagen blev startet med en procession, hvor alle eleverne ledt an af 3.g årgangen to og to på en lang række går fra den store skolebygning, forbi Rektors bolig og ned i Nyhave, som er det store grønne område ned mod Susåen. Her synges dagen i gang i fællesskab, og derefter kunne eleverne vise deres nye skole frem.

Om aftenen blev forældrene sendt hjem, og eleverne kunne nydes deres første bal sammen.