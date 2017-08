Fotoserie: Netto gik over gaden

I den tidligere Kiwi-butik på Østre Ringvej 59 slog Netto skydedørene op klokken 8 torsdag morgen 24. august i til et fantastisk morgenvejr og et lige så fantastisk fremmøde af kunder. Hele parkeringspladsen var fyldt med biler og tålmodige kunder nød kaffe og morgenbrød og ikke mindst det humørfyldte Netto jazzband, der har fulgt Netto fra åbning til åbning i alle årene.

- Vi har flyttet Nettobutikken primært på grund af tilkørselsforholdene. Det var lidt for kringlet at komme ind til Kalbyristorvet. Vi kunne have ændret vejen til butikken lidt, men efter at have overtaget Kiwi-butikkerne, var det oplagt at flytte, siger Carsten Hadsbjerg, der er udviklingsdirektør i Dansk Supermarked.