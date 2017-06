Se billedserie For 15 år siden var hun døden nær. I går modtog hun SundhedsParlamentets pris som Årets Ildsjæl.

Fornem hæder til lokal ildsjæl på Folkemøde

Næstved - 17. juni 2017 kl. 18:21 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

55-årige Rita Christensen fra Næstved vinder fornem sundhedspris til Folkemødet på Bornholm. Hun kan nu kalde sig Årets Ildsjæl. En titel hun modtager for sit arbejde i patientforeningen for lymfekræft og leukæmi, LyLe.

Rita Christensen er formand i LyLe. Det har hun været i lidt over tre år og under sit formandskab har Rita Christensen og LyLe formået at få fordoblet deres medlemskab. I dag har LyLe cirka 900 medlemmer.

- Jeg har vidst det siden fredag i sidste uge. Jeg var helt paf, da beskeden kom og måtte lige sidde ned. Det er så fantastisk, og jeg er meget glad og rørt, siger en lykkelig Rita Christensen i telefonen fra Bornholm, hvor hun sammen med fire andre repræsentanter fra LyLe er at finde frem til søndag, hvor de deltager i debatter i SundhedsParlamentet, der også står bag sundhedsprisen.

Det er Rita Christensen, der vinder prisen, men hun ser selv udnævnelsen som en pris til hele LyLe.

- Alle gør et stort stykke arbejde, så det er helt sikkert også LyLe' pris, siger hun.

At Rita Christensen i dag står som prismodtager og offentlig stemme i sundhedsdebatten lå ikke i kortene. Rita Christensen er selv leukæmi-patient og for 15 år siden var hendes kræftsygdom i så slem en tilstand, at lægerne fortalte hende, at hun ikke ville overleve. Men det gjorde hun. Nærmest i sidste sekund, dukkede der ny medicin op på markedet, der har været i stand til at holde kræften i skak.

Tilbage i maj lavede Sjællandske et portræt af den arbejdsomme ildsjæl. Her fortalte hun, at den store mængde kemoterapi, hun fik, gjorde hende så svækket, at selv den mest harmløse bakterie ville kunne slå hende ihjel. Hun lå på en karantænestue på Rigshospitalet.

Kommunikationen med familien foregik bag en glasrude. Man turde ikke andet. I dag 15 år siden er der ingen glasrude mellem hende og familien, og i øjeblikket spankulerer hun frisk rundt på solskinsøen og øser ud af viden og erfaringer inden for kræftområdet.

Det er andet år at SundhedsParlamentet på Bornholm har prisuddeling. De er en fast bestanddel af Folkemødet på Bornholm, hvor de hører til i et telt i haven til Havnegade 43.

Her bliver der fire dage i træk debatteret og diskuteret sundhedspolitik, problemstillinger og ikke mindst løsninger. Deltagerne i debatten er politikere, forskere patientforeninger, medier og andre med interesse for det danske sundhedsvæsen. Bag SundhedsParlamentet står sundhedsmediet Dagens Medicin og kommunikationsvirksomheden Effector.

I år består SundhedsParlamentets program af 23 arrangementer.