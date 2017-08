Der var godt gang i byfesten forrige lørdag, hvor Sjællandske var forbi. Selv om bestyrelsen havde meldt ud at droppe tivoliet i år, var der alligevel fire forlystelser, man kunne fornøje sig med. Foto: Anna C. Møhl

Formand klar til endnu et år med byfest i Fuglebjerg

Byfesten i Fuglebjerg er veloverstået, og byfestudvalget kan se tilbage på nogle dage med drøn på og masser af oplevelser. Formand for Foreningen for Fuglebjerg Byfest af 2017, Annie Eriksen, er godt tilfreds med byfesten anno 2017.

Det skriver Sjællandske. - Det gik jo godt. Vi har fået mange positive tilbagemeldinger, og det er dejligt. Vi havde sindssygt travlt, og jeg kunne ikke gå to skridt på pladsen uden at blive stoppet, fortæller hun.

Tilbage i oktober sidste år trak det daværende byfest-udvalg sig, og det så ud til, at den traditionsrige byfest i Fuglebjerg var en saga blot. Nye frivillige ildsjæle tog dog over, og en ny forening blev stiftet, som i dag tæller omkring 42 medlemmer.

Siden december har bestyrelsen arbejdet på højtryk og knoklet for at få et program klar. Bestyrelsen har endnu ikke overblik over økonomien, og selv om det ikke ser ud til, at byfesten i år giver overskud, er meldingen fra formanden klar.