Forlader Madtemplet

- Det har været spændende, at være selvstændig. Jeg har lavet mad til folk i 16-17 år og mødt utrolig mange spændende mennesker. Men nu er det tid til frisk luft. Du lever kun en gang, og jeg vil have mere tid til min familie og ikke mindst mine børn. Det eneste, der er sikkert, er, at de bliver kun ældre. Jeg er stolt og glad for hvad jeg har udrettet, men det er tid til noget nyt i livet. Børnene vokser, mens jeg hænger over gryderne, siger den 45-årige Lars Petersen til Sjællandske.