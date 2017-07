Forglemmigej- sti til demente

Det er fra puljen »Lokale og landsdækkende aktiviteter skal understøtte et demensvenligt samfund«, at kommunen har søgt pengene. Pengene skal bruges til konceptudvikling og etablering af det, der kaldes »Forglemmigej-ruter«. Forglemmigej-ruterne er udendørsområder, hvor man vil forsøge at gøre det trygt og sikkert at færdes for demensramte.