Forgiftet præst forlader politik

- Jeg vil savne det politiske arbejde, som har været en væsentlig del af mit liv i mere end 40 år. Men for at bevare et nogenlunde helbred resten af livet, må jeg nu skære ind til benet og overlade til andre at bære det politiske ansvar for fortsat at udvikle vort samfund på en medmenneskelig og bæredygtig måde. Jeg må fokusere på at blive rask, så jeg kan komme tilbage til de mennesker, der har brug for deres præst, siger hun til Sjællandske.