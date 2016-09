Foredrag: Myginds indre kriger

Den kendte skuespiller, forfatter og foredragsholder Peter Mygind ved, hvad han taler om, når det gælder hjerteproblemer. Han har haft tre boldpropper og et hjertestop, som han er kommet over. Og nu er han ambassadør for Hjerteforeningen og er klar til at dele sine erfaringer. Peter Mygind vil fortælle om kampen for at få et godt liv, og ikke lade angst og sorg styre hverdagen.