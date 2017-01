Marianne og Henrik Agerskov var torsdag mødt frem i byretten, men måtte til deres store ærgrelse konstatere, at voldssagen med deres søn som et af ofrene ikke kunne gennemføres. Foto: Esben Thoby

Forældre til offer raser: 2,5 år gammel voldssag udsat igen

Næstved - 20. januar 2017 kl. 06:45 Af Esben Thoby

- Det er to et halvt år siden, vores søn blev overfaldet. Nu bliver sagen udsat igen. Det er jo grotesk.

Marianne Agerskov var fortørnet, da Retten i Næstved torsdag igen var nødt til at udsætte en voldssag, hvor fire unge mænd af anden etnisk herkomst end dansk er tiltalt for grov vold mod to danske mænd, som i dag er 23 år gamle.

Det ene offer er søn af Marianne Agerskov og hendes mand, Henrik Agerskov, som begge havde taget fri fra arbejde for at overvære sagen.

- Jeg synes, det er mest synd for de to unge mennesker, som har været meget påvirkede af overfaldet. Vores søn tager altid en taxa hjem fra byen nu, fordi han ikke tør gå længere. Og hans kammerat har helt meldt sig ud af de sociale medier, fordi han er bange for overfaldsmændene og deres familier, fortæller Marianne Agerskov.

Sagen drejer sig om en episode, der skete i Ramsherred omkring klokken 2 om natten den 26. juli 2014.

- De havde været i byen. Sådan som vi har fået det forklaret, så var vores søns ven vist gået ind i en af de fire, men der var blevet sagt undskyld, og det var overstået. Da de så kom ud fra diskoteket, så stod de fire og ventede, siger Marianne Agerskov og fortsætter:

- De fik begge en stor røvfuld. Deres læber var helt hævede, de havde mærker alle steder på kroppen og lignede fars i ansigtet.

Henrik Agerskov tilføjer:

- De blev jo både slået og sparket i både hovedet og på kroppen. Det var en voldsom omgang.

Der var videoovervågning i nærheden af det sted, hvor de to blev overfaldet, og ud fra de billeder lykkedes det politiet at finde frem til de fire tiltalte. Sagen lå dog hos anklagemyndigheden i mere end et år og blev første gang berammet til september sidste år.

Dengang blev retsmødet aflyst i sidste øjeblik, fordi den ene forsvarer var blevet syg. Torsdag var det to af de tiltalte, som var blevet ramt af sygdom og derfor ikke i stand til at møde op.

- Det er underligt, at man skal have alle fire samlet og ikke bare kan køre sagerne enkeltvis. Jeg synes, man skider på ofrene. Deres rettigheder er åbenbart ligegyldige, tordner Marianne Agerskov, som suppleres af sin mand:

- Igen i dag (torsdag, red.) har vi taget fri, og det har de to unge mænd også. De har været påvirkede af det og gået rundt i to et halvt år og vidst, at de fire var på fri fod. Det går ud over vores retsfølelse. Skal de tiltalte nå at blive forældre, inden sagen kommer for retten?