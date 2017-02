Der er for meget turbulens på skoleområdet mener Cathrine Mattsson. Hendes datter Rosemarie på syv år skal igen-igen have nye klassekammerater. Foto: Anna C. Møhl

Forældre: Vi skal hele tiden være i undtagelsestilstand

Næstved - 16. februar 2017 kl. 05:36 Af Anna C. Møhl

Rosemarie på syv år kommer til at tænke mere over, hvem hun mon skal lege med i frikvarteret, end at få kigget i læsebogen.

Rosemarie Mattsson går i 1. klasse på Ellebækskolen afd. Kildemark. Den første dag i vinterferien fik hendes mor 41-årige Cathrine Mattsson besked på ForældreIntra om, at hendes datters klasse pr. maj brydes op og eleverne skal placeres i nye klasser.

Det er langt fra første gang, at Rosemarie Mattsson og hendes skolekammerater har skiftet skole og lærere. Da hun startede i skolen, var det på Ellebækskolen afd. Kalbyris. Et halvt år inde i skoleåret blev Kalbyris og Kildemark lagt sammen og Rosemarie Mattsson flyttede til Kildemark.

- Det var næsten at sammenligne med en ny skolestart for der har hersket totalt kaos. Klasselokalet var ikke klar til skolestart, håndværkernes arbejdede stadig og ingen vidste rigtig, hvordan det hele skulle fungere, siger Rosemarie Mattssons mor, 41-årige Cathrine Mattsson.

Cathrine Mattsson er frustreret over, at der gang på gang laves om på børnenes skolegang.

- Hvis man udsatte voksne for det her på en arbejdsplads, ville medarbejderne bukke under med stress. Vi kan se frem til tredie integrationsrunde og det er opslidende hele tiden at være i undtagelsestilstand, siger Cathrine Mattsson.

Hun er enhver borgmesters drøm om en tilflytter.

Charlotte Mattsson har en videregående uddannelse, fast arbejde som virksomhedskonsulent og bor i et hus i hjertet af Næstved.

- Vi er flittige brugere af byens tilbud, vi handler i de lokale butikker, bruger byens og oplandets naturperler og forsøger på alle måder at integrere os i det samfund, vi nu er en del af. Derfor kan man vel godt påstå, at vi er lige nøjagtig den type "mønsterborgere", som Næstved Kommune gerne vil trække til byen, og som man vel håber på, der kommer flere af med motorvejsudvidelsen, elektrificeringen af jernbanenettet, flytningen af Udlændingestyrelsen. I har bare lige glemt i jeres mellemregninger, at vi også har nogle ret klare forventninger til den service, kommunen skal yde til gengæld, siger hun henvendt til Byrådets medlemmer.

