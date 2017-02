Inden de ældste elever på Næstved Gymnasium & HF kan kaste med studenterhuer til sommer, må de af med alle kludene og påsmøre sig en fnatbekæmpende creme. Flere af skolens elever har fået konstateret fnat. Foto: Kristian Buchmann Foto: Kristian Buchmann

Fnatudbrud på Næstved Gymnasium

Næstved - 15. februar 2017

Ugens vinterferie falder belejligt for Næstved Gymnasium & HF. Det er nemlig en hjælpende hånd i forhold til at få bugt med det udbrud af fnat, som har ramt skolen og dens elever.

I fredags blev der sendt en mail ud til samtlige studerende, hvor det blev konstateret, at »flere elever på skolen har fnat«.

- Efter min overbevisning er det ikke mere end et par stykker, der har henvendt sig. Vi skriver »flere« i mailen, men det er på det niveau, siger rektor Susanne Stubgaard og tilføjer:

- Vi har derfor gjort det, som vi altid gør, nemlig at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger og orientere eleverne på skolen. Det er en helt almindelig procedure, som vi iværksætter for at forhindre, at flere skal blive smittet.

Det er mindre end en måned siden, at der var et fnatudbrud på Skive Gymnasium, og nu er det så Næstved Gymnasium & HF, som er ramt.

- Vi har vist haft det én gang tidligere her. Man er nødt til at reagere hurtigt, og det gjorde vi ved at sende en mail ud, lige så snart vi fik at vide, at der var tale om fnat, fortæller Susanne Stubgaard.

I mailen til samtlige omkring 1600 elever på gymnasiet står der, at »skolen opfordrer alle til at være opmærksomme på symptomerne og komme i behandling.« Fnat spredes nemlig hurtigt, særligt på steder, hvor mange unge mennesker er samlet.

Susanne Stubgaard kalder det held i uheld, at den smitsomme infektion blev opdaget lige inden vinterferien, for nu hvor eleverne ikke er på skolen, er det nemmere at holde smitten i skak.

Rektoren siger samtidig, at man ikke har planer om at foretage sig andet, nu hvor informationsmailen er sendt rundt.