Flygtningefamilier på sommerlejr i ferieby

Værter var frivillige fra foreningen SAM-X, hvis mål er at få flygtninge og indvandrere til at føle sig godt tilpas i lokalområdet og at hjælpe dem til at de når frem til at kunne udnytte deres ressourcer bedst muligt og dermed få en god og ligeværdig tilværelse i Danmark.