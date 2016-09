Flygtningefamilie i protest: Overnattede foran kommunen

10 flyttekasser, et telt og en syrisk flygtningefamilie tilbragte torsdag nat til foran Næstved Kommunes hovedindgang. De fire flygtninge er, far, mor og to sønner. Familien er frustreret over kommunen, som de siger ikke vil hjælpe deres syge mor en med at finde en egnet bolig. De overnattede foran kommunen i protest mod kommunens beslutning om at indkvartere moren i familien, 44-årige Najah Mohamad Hussein, i flygtningeboligerne på Skyttemarksvej.