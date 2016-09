Se billedserie Salim Khdaier Wahid er trist over at skulle sige farvel til vennerne i lejren.Fotos: Kristian Willumsen

Flygtninge kede af at skulle væk fra teltlejren

Næstved - 08. september 2016 kl. 19:54 Af Kristian Willumsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Teltlejren i Næstved er snart historie. Første oktober lukker lejren, der har skabt så meget debat. Borgmesteren og Næstved Kommune klapper i hænderne, men beboerne ser ikke på lukningen med samme begejstring. De er kede af at skulle forlade byen og lejren, der for mange har været deres hjem i over et halvt år.

- Jeg har mine venner her. Det er ikke perfekt, men her er fred og ingen problemer. Også er vi blevet glade for byen. Det er trist at skulle forlade alt det, siger Marjan Belishpoor.

Hun sidder udenfor ved et bord i teltlejren og snakker med to veninder og sin søster. De bakker alle Marjan Belishpoor op.

- Det er det bedste sted, jeg har været i Danmark. Det er ikke kun de andre beboer, der har gjort det til et godt sted. Vi er glade for personalet, der også er blevet vores venner, siger Darya Salmanzade.

De fire kvinder er alle i tyverne og fra Iran. De håber, at opholdet i Danmark bliver permanent, og at de snart får en afklaring på deres situation.

- Jeg vil i gang med at læse og leve normalt, siger Darya Salmanzade, som drømmer om at læse psykologi på Københavns Universitet.

Kvinderne har boet i lejren i mellem to og otte måneder.

En stor familie

Mohammed Subhi er irakisk kurder. I teltlejren kalder de Mohammed Sobhi for »kunstneren«. Han er som oftest at finde ved sine atelierer og pensler i malerværkstedet i teltlejren.

- Jeg er et positivt menneske, men det bekymrer mig, og gør mig ked af det, at jeg skal forlade lejren. Vi er en stor familie her. Det er ikke rart, at vi skal væk fra dem vi kender, siger han om udsigten til teltlejrens lukning.

Mohammed Subhi venter ligesom de andre beboere i lejren på at få at vide om, at han kan blive boende i Danmark. Sker det, er planen for fremtiden klar.

- Jeg skal læse kunst, siger Mohammed Subhi.

Det er ikke kun beboerne, der er kede af farvellet til Næstved og lejren.

Personalet er også triste over at tiden bag bakkerne snart er slut, siger centerchef i lejren, Susan Knage Møller.

- Jeg er meget ked af det på både beboere og personalets vegne. Vi har haft en rigtig god energi i lejren, siger hun.

Susan Knage Møller ved ikke, hvor hun selv skal arbejde, når teltlejren lukker. Det tager hun ikke så tungt.

- Jeg skal nok klare mig, men jeg er bekymret på mine medarbejderes vegne. Jeg har haft et helt fantastisk hold her. Jeg håber, at de allesammen finder et nyt sted, hvor de kan gøre ligeså meget nytte, siger hun.