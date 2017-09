Flugtbilist kørte 200 i timen: »Det var sgu da sjovt, hr. Betjent«

Efter en kort rådslagning med de andre passagerer, hvor der blot blev kørt omkring 20-30 kilometer i timen, gassede manden pludselig voldsomt op i sin sorte BMW 535d - det gik så hurtigt, at bilen på de omkring 1,2 kilometer til Vallensved nåede op på over 200 i timen.

Gennem Vallensved blev der kørt mindst 130, hvorefter farten igen nåede op på et pænt stykke over 200 - hele tiden med politiet få hundrede meter bagefter.

En modkørende slap mirakuløst fra et sammenstød ved lynhurtigt at køre i rabatten, da manden foretog en hasarderet overhaling på vej over en bakketop, inden flugten sluttede efter rundkørslen ved Vestre Ringvej i Næstved, da to andre patruljevogne blokerede vejen for BMW'en.