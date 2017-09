Se billedserie Velfærden var på bordet torsdag aften til valgkampens første reelle vælgermøde. Fotos: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Flere billeder fra valgkampens første møde. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere billeder fra valgkampens første møde.

Næstved - 09. september 2017 kl. 18:17 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Velfærd. Det er ordet. I hvert fald hvis man skal lægge LOs nye valgkampagne til grund.

Omkring 75 var mødt op til det, der nok var valgkampens første reelle vælgermøde. Det foregik i Fagforeningen 3Fs lokaler i Holsted Park i Næstved.

Helt hvor mange af de fremmødte, der selv er opstillet til valget, var ikke helt til at gennemskue, men det var mange.

Kendte og ukendte lokalpolitikere blandede sig med almindelige vælgere ved de fem borde, hvor man diskuterede tre forskellige emner - emner som arrangørerne mener er vigtige temaer i valgkampen.

Velfærd var, som skrevet, det overordnede tema, men ved bordene var der tre undertemaer : Er udlicitering nødvendig; Kan der bruges mindre tid på kontrol og papir og mere på velfærd og Udvikler vi gode arbejdspladser i Næstved Kommune?

Og så gik diskussioner og meningsudvekslinger ellers i gang ved bordene.

Privatskoler klarer sig bare bedre. Jeg har lige læst det, fremførte en, mens en anden mente, at skolestrukturen i Næstved var helt i skoven.

I skal ikke bare sidde her og hælde vand ud af ørerne. Vil udliciteringen fortsætte?

Politikerøjnene flakkede.

Er der skåret for kraftigt i ældreplejen? Stoler vi tilstrækkeligt på de medarbejdere, der er ansat i kommunen?

Det ville nok også undre, hvis ikke Næstved Jobcenter var kommet på bordet, og der var da også flere, der efterlyste et jobcenter, der mere står på borgernes side og ikke så meget på systemets. Flere ønskede at blive mødt med respekt og menneskelighed, når de søgte hjælp på jobcentret. De mødte bare paragraffer og deres ryttere.

Flere medarbejdere - der var mange kommunalt ansatte - ønskede også klare planer for, hvad politikerne ønsker, og medarbejderne efterlyste synlige ledere og politikere, der sparkede opad i systemet ikke ned.

Efter tre kvarters diskussioner var det slut. Nu skulle politikerne udspørges eller måske sågar grilles? Der var i hvert fald et fyldt idékatalog at tage med i valgkampen.

Først skulle de dog lige præsentere sig selv og deres politik. To minutter. Det er kort, især når man er politiker. Her sad de på stribe og ventede på deres tur, inden spørgerunden kunne komme i gang.

Carsten Bering, Alternativet; Helge Adam Møller, Konservative; Dennis Boye Jensen, Liberal Alliance; Thomas Palmskov DF; Carsten Rasmussen, Socialdemokratiet; Jette Leth Buhl, SF; Kristian Skov Andersen, Venstre; Lars Hoppe Søe, Radikale Venstre; Thor Temte, Enhedslisten, sad på spring.

Helge Adam Møller ville låne borgmesterkæden for at afskaffe noget af det kommunale bureaukrati. Det undrede ham, at det ikke var sket endnu. De havde jo besluttet det.

Thomas Palmskov, DF, mente, at det gik ganske godt, mens Lars Hoppe Søe, RV, hovedrystende mente, at serviceniveauet var alt for lavt og blev bakket op af SFs Jette Leth Buhl og Thor Temte, Enhedslisten.

Alle, altså som i alle, ville de skabe bedre velfærd, men måden var de ikke enige om. Højere skatter eller mere erhvervsliv. Er de hinandens modsætninger eller?

Bente Iversen, SF, spurgte Kristan Skov Andersen, hvordan Venstre ville øge velfærden? Nu har vi sænket dækningsafgiften, replicerede han. Det vil skabe arbejdspladser og et øget skattegrundlag.

Carsten Rasmussen, Socialdemokratiet, mente, at man havde knoklet for at skabe en bedre kommune, og mange virksomheder var langt mere effektive i dag, men det havde kostet arbejdspladser. Kommunens virksomheder eksporterede mere i dag end før finanskrisen, kunne han oplyse.

Vi skal leve af de små og mellemstore virksomheder, mente Alternativets Carsten Bering. De skal have gode forhold.

Alt foregik i en hyggelig og fordragelig stemning, inden mødet sluttede kl. 20. Der blev grinet langt mere, end der blev knurret.

Stemningen skal nu nok blive lidt mere bidsk og fyldt med skarpe hjørnetænder, efterhånden som vi nærmer os valgdagen tirsdag 21. november.

Så er det måske også lettere at kende forskel på alle velfærdspartierne.