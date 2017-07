Se billedserie Finn Dal er engageret i Støtteforeningen for Sandvig Hospice. Foto: Kristian Willumsen

Finns mor og søster sov ind på Svanevig Hospice

54-årige Finn Dals søster og mor døde begge af livmoderhalskræft tilbage i henholdsvis 2014 og 2015. Begge valgte at tilbringe deres sidste dage på Svanevig Hospice. Et valg Finn Dal i dag er lykkelig for de traf.

- Det var det helt rigtige. I min søsters sygdomsforløb havde vi tilbragt så meget tid på sygehuse, at man til sidst var virkelig træt af kitler og hospitaler. Da vi kom til Svanevig Hospice, fandt vi en ro for første gang i lang tid, siger Finn Dal og understreger at, han har intet at udsætte på hospitalerne og læger.

- De gjorde deres bedste. Det er der slet ingen tvivl om, men til sidst havde vi brug for noget andet, og det fik vi på Svanevig, hvor min søster igen havde noget, der mindede om et hjem.

Finn Dal er vant til døden. Manden med leen er uundgåeligt tæt forbundet med hans arbejdsliv. Han er graver på Herlufsholm Kirkegaard, hvor han har arbejdet de seneste 31 år.

Han er kirkegårdens praktiske mand, men også ham, der har en tæt kontakt til familierne i sorg.

- Hvis der var nogle, der burde være orienteret om mulighederne for en døende, burde det være mig, men før min søster kom på Svanevig, havde jeg stort set intet kendskab til, hvad et hospice kunne tilbyde. Jeg var selvfølgelig klar over, at det var et hjem for døende, men min viden begrænsede sig mere eller mindre til en Anders Agger dokumentar, jeg havde set, siger Finn Dal.

Finn Dal mener, at den manglende viden gør sig gældende for mange danskere.

- Vi er berøringsangste i Danmark, når det kommer til døden, og det gør ikke noget godt for nogen. Jeg mærker det ofte i mit arbejde. Det hele bliver forhastet, og mange træffer forkerte beslutninger i processen op til og efter døden, fordi man ikke har lyst til, det skal komme for tæt på, siger han.

Finn Dal har valgt at gå ind i kampen. Han vil have danskerne til at få et sundere forhold til døden, og så har han et ønske om at langt flere ender deres dage på et hospice frem for i en hospitalsseng. I januar blev han frivillig i Støtteforeningen for Svanevig Hospice, og er i dag dedikeret til at sprede budskabet.

- Et hospice er med til at give folk en værdig måde at dø på. Du kan bestemme, hvad du vil spise, du kan høre den musik, du holder af, deltage i aktiviteter, blive kørt ud i naturen. Det er noget helt andet, siger han.

Og så mener Finn Dal, at et hospice også kan være med til at fjerne noget af den berøringsangst, han så ihærdigt prøver at bekæmpe.

- Selvfølgelig er det hårdt at sige farvel, til dem man holder af, men sker det på et hospice, kan man tænke tilbage på en god sidste tid. Det tror jeg er meget vigtigt. Vil man høre mere om Finn Dals arbejde som frivillig, er han til stede ved Stafet for Livet på Herlufshom Stadion den 26. og 27. august.