Projektleder Kim Elbæk glæder sig over den store interesse. Foto: Mogens Lorentzen

Send til din ven. X Artiklen: Fibernet på Enø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fibernet på Enø

Næstved - 01. august 2017 kl. 09:07 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Enø er klar til fibernet.

Det ligger fast efter at Fibia har tilbudt at rulle fibernet ud på hele Enø og Lungshave. Ialt 1530 husstande har mulighed for at blive koblet på fibernettet, og interessen er meget stor. Ved infomødet lørdag formiddag, var der voldsom trængsel omkring Fiberbilen, der i to timer stod parkeret på p-pladsen ved Spar i Karrebæksminde.

Desværre har Fibia været ramt af servernedbrud i flere dage. Derfor er det ikke muligt at sige, hvor mange, der har tilsluttet sig projektet. Men alt tyder på, at projektet bliver gennemført. Mindstekravet er 229 tilsluttede.

Projektleder Kim Elbæk fra Fibia understreger, at man skal være opmærksom på at få en bekræftelse efter at have udfyldt tilmeldingen.

- Tilmeldingen er kun registreret, hvis man har modtaget en bekræftelsesmail efter at have sendt tilmeldingen. På grund af server-nedbruddet kan der være enkelte, som tror, de har tilmeldt sig, men hvor vi ikke har det registreret. Hvis man ikke har fået en mail med bekræftelse fra Fibia, skal man udfylde og sende en ny tilmelding, siger Kim Elbæk, der ikke er i tvivl om, at projektet bliver gennemført.

- Jeg vil tro, at vi allerede har nået 75 tilmeldinger, så jeg er sikker på, at Enø og Lungshave får fibernet. I øvrigt bliver der endnu et informationsarrangemt i Karrebæksminde. Datoen er bare ikke lagt fast, siger Kim Elbæk.

Man kan se mere om projektet på www.fibia.dk/enø.