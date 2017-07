Hele Enø og Lungshave får mulighed for at blive koblet på fibernet.

Fibernet på Enø

Hvis 229 sommerhusejere tilmelder sig, vil Fibia rulle fibernet ud på hele Enø og Lungshave. Ialt 1530 husstande har mulighed for at blive tilsluttet fibernettet, og så er det slut med dårlige forbindelser på mobilen, computeren eller tv.

Kablerne vil kun blive lagt i jorden, hvis der er tilstrækkelig tilslutning. Og Fibia har sat 229 som mindsteantallet, hvis projektet skal gennemføres. Til gengæld er det planen, at fibernettet skal være klar i foråret 2018. Er der opbakning går arbejdet med at fremtidssikre Enø i gang allerede i efteråret.

Gratis oprettelse Bliver der ikke tilstrækkelig tilslutning vil projektet blive udskudt på ubestemt tid. Sidste frist for at tilmelde sig ordningen er 31. august. Alle der tilmelder sig inden slut-dato belønnes med gratis oprettelse og en TV-boks.

- Der er tale om fremtidssikring, og jeg anbefaler, at man tilmelder sig, siger formanden for Enø Strand Grundejerforening, Kurt Eriksen til Sjællandske.

- Jeg er sikker på, at også børnefamilierne vil blive glade for fibernet. Og i øvrigt har man mulighed for at melde fra i de perioder, hvor man ikke benytter sommerhuset. Alle grundejerforeningerne på Enø anbefaler kraftigt, at man tilslutter sig fibernet, siger Kurt Eriksen.