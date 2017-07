Se billedserie Formand for Lokalråd Fladså Varnny Mattsson opfordrer de lokale til at melde sig som fiberambassadører. Foto: Robert Andersen

Fibernet kræver lokale ildsjæle

Næstved - 27. juli 2017 kl. 13:46 Af Robert Andersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mogenstrup: Skal vi have fibernet i Mogenstrup og omegn - altså i Fladsåområdet?

Sådan spørger formand for Lokalråd Fladså Varnny Mattsson

- Der er nogle borgere, der har ytret ønske om, at der kommer fibernet til Mogenstrup. Lokalråd Fladså har taget ønsket til sig, og der er kontakt til Fibia om informationsmøder, siger han.

Det er dog ikke gjort ved det, mener formanden, og derfor efterlyser lokalrådet nu nogle ildsjæle, der vil tage opgaven på sig.

Lokalråd Fladså er ikke sælgere for Fibia, slår formanden fast og derfor kræver det såkaldte fiberambassadører - altså lokale ildsjæle, der vil gøre et benarbejde.

- Uden disse ildsjæle, ingen aftaler. Indtil nu er der kun en, der har meldt sig, og så er det en død sild, siger Varnny Mattsson.

Han mener, at de er dækket rimeligt ind i selve Mogenstrup. Her er Stofanet, og man kan få de hastigheder man vil - hvis man vil betale.

Som Varnny Mattsson ser det, så er problemet i de mindre byer rundt om Mogenstrup. Han frygter, at manglende hurtigt internet betyder en stigende affolkning af de små samfund.

- Lokalrådet repræsenterer jo ikke kun Mogenstrup, men også Bonderup, Brandelev, Næstelsø, Vester Egesborg, Lov, Blangslev, Hammer, med omliggende bebyggelser, samt Ring, siger han.

(Ring har iøvrigt aftale om fibernet).

Det er derfor lokalrådets store ønske, at der også i områderne uden for Mogenstrup, er opbakning til fibernet. Jo flere vi er, jo nemmere er det at komme igennem og måske få indgået nogle aftaler. Der er statslige puljemidler, der kan søges, fortæller han.

Så bylaug, borgergrupper, ildsjæle - meld jer som deltagere, lyder opfordringen.

Varnny Mattsson fortæller, at lokalrådet meget gerne stiller lokaler til rådighed for møderne, men det er ikke rådets opgave at begynde at stemme dørklokker.

- Jeg vurderer, at vi skal bruge otte-10 ambassadører. Jeg tror, det kunne være interessant for de små samfund, siger han.

Som man kunne læse i Sjællandske onsdag, er arbejdet gået i gang på Enø for at undersøge, om der er interesse for det hurtige internet.

Hvis man er interesseret i fibernet i Fladsåområdet, kan man sende sine oplysninger til: lokalraadfladsaa@gmail.com eller ringe på 2233 3712, så inviterer lokalrådet/ Fibia til informationsmøde.

- Skulle andre udbydere være interesseret i vores område er de selvfølgelig velkommen til at henvende sig med tilbud, siger Varnny Mattsson.