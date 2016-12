Et koben fundet ved indbruddet i nat er ifølge politiet brugt ved mindst fem andre indbrud i Karrebæksminde-området. Nu skal det undersøges, hvor mange flere indbrud nattens to anholdte kan knyttes til. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Ferieparadis hærget af juleindbrud: To unge fængslet

Næstved - 29. december 2016

En vaks nabo til et sommerhus på Havbakken på Enø, syd for Næstved, opdagede natten til onsdag, at der var noget på færde og kontaktede politiet. Det var heldigt, for det førte til, at to mænd på henholdsvis 21 og 22 år nu er varetægtsfængslet i fire uger.

Begge erkendte ved et grundlovsforhør i Retten i Næstved onsdag, at de var i færd med et indbrud samme nat. Derudover er den ældste af de to sigtet for yderligere fem indbrud i området og et biltyveri, mens den 21-årige foreløbig blot er sigtet for to biltyverier.

Denne liste kan dog vokse gevaldigt, efterhånden som politiet får tid til at efterforske sagen mere grundigt. Der blev begået hele 22 indbrud - primært mod sommerhuse - i området ved Karrebæksminde fra den 22. december og de næste fem dage, og politiets mistanke er, at de to muligvis har stået bag hele indbrudsbølgen.

Ved grundlovsforhøret havde de to mistænkte temmelig forskellige forklaringer, men de var dog enige om, at de var mødtes tirsdag aften ved Næstved Stor-Center. Sammen med den 21-åriges teenagekæreste var de kørt rundt i en stjålet Citroën C1, som den 22-årige havde købt for 3500 kroner.

- Jeg vidste godt, den var stjålet. Den blev solgt til en pris, som svarer til, at den bare skulle hurtigt væk. Jeg vil ikke sige, hvem jeg købte den af, fortalte den 22-årige, som bor hos sine forældre på Præstø. Han har ikke noget arbejde og får heller ikke kontanthjælp, fordi han har glemt at følge sin plan på nettet.

Da politiet rykkede hurtigt ud til Havbakken og overraskede de to tyveknægte kort før klokken 4 om natten, måtte de efterlade C1'eren. Den var fyldt med blandt andet fjernsyn, koben, telefoner, et samuraisværd, computere, Playstations med spil, bilnøgler og parfumer.

- Tingene var i bilen, da jeg købte den, de er ikke stjålet ved andre indbrud. Jeg ved ikke, om det var en del af handlen, jeg fik bare nøglerne, forsøgte den 22-årige sig fra vidneskranken.

Han havde om natten forsøgt flugten, men var blevet løbet op af en kvindelig betjent. På ham fandt politiet desuden 2300 kroner i store sedler, bilnøgler til en Mercedes og en Folkevogn, guldkæder, guldarmbånd og gamle mønter. Nogle af tingene var hans egne, mens bilnøglerne var nogle, han havde fundet på stationen, forklarede den 22-årige.

Den 21-årige - som bor hos sin mor og er på kontanthjælp - var i første omgang heldigere med sit flugtforsøg. Det lykkedes ham at slippe hjem til en ekskæreste, som bor på et kollegie i Næstved, men her anholdt politiet ham onsdag klokken 10.20, hvor han lå og sov.

Hjemmet blev ransaget, og der blev fundet et dyrt herreur og en pung med en masse stjålne kreditkort. Dette kendte den 21-årige heller ikke noget til, men han erkendte dog at have holdt en Seat-bilnøgle for én. Bilen - som er stjålet ved et indbrud - havde han også kørt i et par gange.

Politiets fortsatte efterforskning skal nu afdække, hvor de mange fundne genstande i virkeligheden hører til. Der skal foretages DNA-spor og yderligere ransagninger, inden sagen mod de to fortsætter ved retten den 25. januar.