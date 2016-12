Se billedserie Bilka stod for torsdagens arrangement, og Ulven Billie delte nytårsgaver ud til børnene. Foto: Hans Jørgen Johansen

Fejende festligt fyrværkeri foran forretningerne

Næstved - 30. december 2016 kl. 13:20 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tirsdag var det ved Skovhøj nær Brandelev, onsdag i Fensmark, og torsdag var turen så kommet til pladsen foran indgangen ved Bilka i Næstved Stor-Center. Der skulle demonstreres nytårskrudt, og det er noget, som tiltrækker mange mennesker.

Trine Jensen fra Næstved var en af dem, som havde fundet ved til torsdag sidst på eftermiddagen. Hun var sammen med sine to døtre, sin kæreste og hans datter.

- Vi gik glip af det i Fensmark, fordi vi var til julefrokost, men så så jeg, at det var det her i dag (torsdag, red.). Det glæder vi os til at se, lød det fra Trine Jensen.

Selvom formålet med fyrværkeriopvisningerne åbenlyst er at få folk til at investere i nogle af de flotte raketter eller batterier, så falder ikke alle for tricket.

- Vi kommer til at kigge på alt det flotte, som andre skyder af, da både min kæreste og jeg er på SU. Men vi får venner på besøg, som har noget med, så det kommer ikke til at mangle, sagde Trine Jensen og fortalte samtidig, at det vigtigere for hende at se den traditionelle 90 års fødselsdag i tv.

Også Nadia Rasmussen og Lars Vestergaard fra Næstved, som havde deres toårig datter Alberte Vestergaard med til arrangementet, fortalte, at der ikke skal bruges mange penge på fyrværkeri.