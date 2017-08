Martin Andersen har lagt rockermiljøet fuldstændig bag sig. Foto: Anna C. Møhl

Farvel til rockerlivet - goddag til ensomheden

Martin Andersen var en del af rockermiljøet i 12 år og endte som præsident for Bandidos afdelingen i Næstved. Han har forladt det kriminelle miljø og kæmper for at leve en ganske almindelig tilværelse.

Det er så kynisk et miljø, og jeg var en af de værste.

32-årige Martin Andersen sidder i sin lejlighed i Roskildes udkant og ser tilbage på et liv som hårdkogt rocker. Røverier, indbrud, narkohandel, grov vold, afpresning og konflikter med andre grupperinger, var en ganske almindelig del af hverdagen, for den nu forhenværende rocker.

Martin Andersen forlod rockermiljøet i 2013 og har i tre år været i politiets Exit-program.

Da han nåede til tops, var han præsident i Bandidos' afdeling i Næstved. I 2013 hærgede rockerkrigen i Næstved, hvor der blev skudt i byens gader og flere gange fløj kuglerne ind i stuerne hos ganske uskyldige mennesker.

Rockerkrigen kulminerede i december 2013, da den 22-årige Edin Fakic blev likvideret i sin lejlighed. Målet var hans bror, som var medlem af udbryder gruppen Westside Nation.

Baggrunden for rockerkrigen i Næstved var, at Bandidospræsidenten sammen med 30 andre rockere fra Næstved og Roskilde grundet interne stridigheder valgte at smide vesten og lukke klubhusene.

Bevæbnet politi afspærrede rockerborgen på Præstøvej, som Martin Andersen den dag i dag fortsat er ejer af, alt i mens rockerkrigen fortsatte med stor styrke. Klubhuse flere steder på Sjælland blev brændt ned, der lød skud i gaderne og presset var enormt.

Det var første gang, at muligheden for at tage rockerloven, som sidst fandt anvendelse i 90erne, i brug og lukke en rockerborg.

Den forhenværende rockerborg blev siden omdannet til et aktivitetshus for unge mennesker.

Wu ledte efter en faderfigur og faste rammer.

Martin Andersen - blandt rockere bedre kendt som Wu - forklarer selv, at han som 16-årig kom ind i rockermiljøet, men allerede fra 13-års alderen, hvor han begyndt at bevæge sig ud af et sidespor.

Martin Andersen kender ikke sin biologiske far, og voksede op med en mor, der desværre var uheldig i valget af sine mænd.

Som syv-årig begår Martin Andersens stedfar selvmord med et jagtgevær, mens Martin er tilstede.

Martin fortæller om den derpå følgende stedfar, at denne virkelig var en »viscious bastard«. F. eks. tog »T« den da ni-årige Martin i et fast greb i halsen, løftede ham op imod væggen, og borede Martin i maven med en boremaskine, mens han grinte. Heller ikke Martin Andersens mor gik fri fra de voldelige overgreb.

En anden gang jagtede »T« den da 10-årige Martin Andersen rundt i stuen med en kniv og råbte »Jeg slår dig kraftedeme ihjel«, mens hans mor prøvede at stoppe det. Optrinnet var resultatet af, at klasselæreren havde beklaget sig over Martin Andersen til »T«.

Drengen var så bange for papfaderen, at han til tider tissede i bukserne om aftenen, når han kunne høre manden, der på sin knallert i beruset tilstand, nærmede sig hjemmet.

- Der er så meget mystik og aura om det lukkede rockermiljø.

- Alle vender sig om og bilernes alarmer går i gang, når der kommer 16 brølende motorcykler ned gennem gaden. Hvem vil ikke gerne have flotte damer, dyrt tøj og respekt, siger Martin Andersen.

- Hvorfor gik du frivilligt ind i en dybt kriminel rockerbande?

- Spørgsmålet viser, at du ikke forstår kulturen. Det er der desværre mange, der ikke gør. Rockere har ikke det samme moralkodeks og værdisæt, som de fleste andre har. De vil ikke være en del af samfundet.

Han fandt den længe søgte far-rolle i sin daværende præsident i Bandidos.

- Han var som en far for mig - og uden tvivl den bedste af dem alle, husker han.

Præsidenten tog sig af teenagedrengen og sørgede for, at Martin Andersen kunne tage en studentereksamen og være rockerlærling samtidig.

- Hav altid et ben i begge lejre, sagde han til mig, da jeg spurgte, hvorfor det dog var vigtigt med en gymnasiel uddannelse, når nu jeg ville været hårdkogt gangster.

- I rockermiljøet er en mand hyper maskulin. Han er stærk og god til at tjene penge.

Martin Andersen avancerede hurtigt i hierakiet, skabte sig en berygtet navn og involverede sig i massiv kriminalitet.

- Jeg havde et stort ønske om at høre til i et fællesskab, at blive anerkendt for mine styrker, at være en som folk kunne se op til og være stolt af.

- Når man vil op i hierakiet, gør man alt, man får besked på. Hvis jeg fik en elefanthue og et bat og blev bedt om at smadre en eller anden, så gjorde jeg det uden at blinke med øjnene, siger han.

Midt i rockerkrigen blev Martin Andersen anholdt, og idømt en behandlingsdom.

Han har siden 1999 haft diagnosen paranoid skizofreni, og er ikke egnet til almindelig afsoning i et fængsel. Martin Andersen blev dømt for at »lave en bank«, som han kalder det. Forud for denne tidsbestemte behandlingsdom, var Martin Andersen to gange før blevet idømt psykiatrisk behandling på ubestemt tid.

Rockere og bandemedlemmer, der forlader deres gruppe, gør det hovedsageligt af hensyn til deres familie, og fordi de ønsker at komme ud af kriminalitet. Det viser en undersøgelse fra Justitsministeriet.

Det var drømmen om at blive far, der fik Martin Andersen til at gå ind i exit-programmet.

- Jeg ville være far. Familie gør dig blød og jeg var ikke længere risikovillig på samme måde. Jeg ville bare hjem til min datter, forklarer han.

Et spørgsmål Martin Andersen den dag i dag stiller sig selv er: »Hvor meget godt skal man gøre for at kompensere for alt det dårlige, man har bedrevet?«

Martin Andersen har lagt Wu, 12 år i rockermiljøet, samt en præsidentstilling i Bandidos fuldstændig bag sig.

Han har taget Psykologforeningens efteruddannelse i psykologisk debriefing, styrelsens mentoruddannelse, deltaget i akademiske undersøgelser af Exit-programmet, skrevet fire artikler og stiftet en konsulentfirma, som arbejder inden for det kriminalpræventive område.

På nuærende tidspunkt er Martin Andersen ansat som studerende kommunikationsmedarbejde på et større advokatkontor i København, og næste skridt er jurastudiet, som Martin Andersen starter på til næste år.

- Det værste ved at forlade miljøet? Ensomheden. Ensomheden var tæt på at presse mig tilbage. Behovet for at være en del af fællesskabet er stort, siger han og griber fat i sin telefon.

- Dengang fik jeg 100 opkald om dagen. I dag ringer den slet ikke. Jeg har længe været i en hård proces, hvor jeg skal redefinere mig selv. Jeg er ude af miljøet, ude af kriminalitet og arbejder kontinuerligt på at blive den bedste version af mig selv - en version, hvor mine døtre kan tale om deres far med stolthed i stemmen, siger Martin Andersen.

Tatoveringerne kravler tæt hen over armene, brystet og langt op af halsen på den 100 kg tunge forhenværende rocker. Rocker-stregerne skal ikke fjernes. Martin Andersen vil ikke løbe fra, hvem han var. Han vil forliges med sin fortid, for at kunne skabe en fremtid.

- Jeg vil altid være en paria. Kapitlet om min tid i rockermiljøet, vil altid være en integreret del af min historie. Det har jeg erkendt, siger han.

