Farvel til kommunaldirektør

Næstved - 04. januar 2017 kl. 12:11 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næstved skal have ny kommunaldirektør. Efter kun fire år har Tomas Therkildsen belsuttet af udskifte posten som kokmmunaldirektør i Næstved med direktørstolen hos Djøf, som er faglig organisation for 90.000 jurister, erhvervsøkonomer og samfundsvidenskabelige kandidater.

Den 46-årige Tomas Therkildsen starter i det nye job 1. april.

- Jeg har været meget glad for at være kommunaldirektør i Næstved Kommune. Stillingen som administrerende direktør i Djøf er en stor mulighed for mig personligt, som jeg nu ser frem til, siger Tomas Therkildsen. Og tilføjer: Næstved har et stort potentiale for udvikling i de kommende år, som jeg gerne ville have været med til at realisere.

Borgmester Carsten Rasmussen ønsker Tomas Therkildsen tillykke med den nye stilling:

- Jeg er ked af at skulle sige farvel til Tomas, som er en virkelig kompetent kommunaldirektør. Men samtidig er jeg stolt over, at Næstved Kommune har dygtige chefer, som også er attraktive for andre store organisationer. Jeg ønsker derfor Tomas held og lykke med den nye stilling.

Den ledige stilling som kommunaldirektør i Næstved Kommune bliver slået op hurtigst muligt, så den nye direktør kan overtage posten allerede den 1. april. Det giver den nye kommunaldirektør mulighed for at være med til at ansætte de to andre direktører i Næstved Kommunes direktion, som skal overtage direktørposterne efter Bruno Lind og Per B. Christensen, der tidligere har annonceret deres afgang til sommer.