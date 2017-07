Se billedserie Der indrettes fitnesscenter i den tidligere Fakta-butik i Sølunden i Fensmark. Arbejdet med at sætte lokalerne i stand går i gang inden længe. Foto: Mia Than West

Fair Fitness i den gamle Fakta-butik

Næstved - 13. juli 2017 Af Mia Than West

Der kommer igen liv i den gamle Fakta-butik i Sølunden i Fensmark. Det bliver dog ikke dagligvarebutik, men et motionscenter, der flytter ind. Fair Fitness, som har 13 centre fordelt over hele Sjælland, har besluttet at åbne et nyt center i byen.

Der ligger i forvejen et Fair Fitness center på Indre Vordingborgvej i Næstved, og nu satser kæden altså på, at de også kan tiltrække medlemmer i Fensmark-området.

- Vores mål er at tilbyde et godt og habilt træningscenter. Vi håber, det bliver et center for Fensmark-borgere og opland, fortæller Mathias Larsen, der er daglig leder i Fair Fitness Næstved og fremover også skal være daglig leder i centret i Fensmark.

- Der vil være alt fra cardio til vægtløftning og udtrækning. Vi kommer til at være et træningscenter for alle, konstaterer han.

Fakta i Sølunden i Fensmark lukkede den 1. april 2015. Bygningen har stået tom siden, men inden længe kommer der liv igen. Det er Erhvervsmægler Næstved, der udlejer ejendommen, som er på i alt 779 kvm. Mandag var Mathias Larsen ude at kigge på lokalerne sammen med sin chef Kurt Feldborg. Lejekontrakten er underskrevet, og maskinerne fra Cybex er bestilt.

Byggetilladelsen er indhentet, tegningerne klar og inden længe går håndværkerne i gang med ombygningen af lokalerne. Centeret i Fensmark åbner primo september og bliver ubemandet. Åbningstiderne er endnu ikke helt på plads, men Mathias Larsen håber, at Fair Fitness Fensmark bliver døgnåbent.