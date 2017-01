Få vil lede Holmegaardskolen

Holmegaardskolen må vente lidt endnu på en ny skoleleder. Det står klart, efter kun tre har søgt stillingen som skoleleder. Det fortæller centerchef for Center for Dagtilbud og Skole, Lars Nedergaard.

Det skriver Sjællandske. Skolechefen mener ikke, det er tilfredsstillende, at blot tre ønsker at lede skolen. Det kommer dog ikke bag på centerchefen, at ansøgningerne ikke er væltet ind.

- Jeg vidste, at der ikke er mange ansøgninger til de store stillinger, vi har. Men feltet er for smalt. Normalt vil man kunne samle en 6-8 seriøse kandidater, forklarer Lars Nedergaard.

Holmegaardskolen har gennem de seneste år været udfordret på ledelsesfronten med udskiftende ledere. I den seneste tid har der været en del skriverier i både avisen og på de sociale medier om, at bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med forhandlinger om skolens budget for indeværende skoleår skulle have kaldt Hans Stokholm for både »idiot«, »umenneskelig«, »uden følelser for andre« og »hjernedød«.