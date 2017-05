Se billedserie Der er en grund til, at Euro Outlets markedsfører den nye butik på Fejøvej som en mega outlet, for tidligere rummede lokalerne en Føtex. Fotos: Niels Brande

Euro Outlets er klar til åbning af megabutik

Næstved - 30. maj 2017 kl. 08:55 Af Niels Brande Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er kun to år siden, Euro Outlets åbnede sin første butik på Malervænget i Næstved. Helt præcis 29. maj 2015.

Siden er det blevet til flere åbningfester og et par lukkede butikker.

Et hidtil højdepunkt bliver det, når Euro Outlets torsdag 1. juni kl. 10 åbner det nyeste skud på stammen - en såkaldt mega outlet med 35 ansatte i den tidligere Føtexbygning på Fejøvej 9 i Næstved

- Det er meningen, at butikken skal tiltrække kunder fra hele oplandet, forklarer Euro Outlets direktør Thomas Skov, mens han viser rundt i butikken på knap 3700 kvadratmeter.

I virkeligheden minder butikken fortsat om et supermarked - bare fyldt med outletvarer.

Den skal supplere kædens anden næstvedbutik på Merkurvej, der har et mere lokalt kundegrundlag som mål.

I den nye og store butik bliver der plads til en del nye typer varer.

- For det første bliver der flere shop-i-shops her, og så får vi plads til for eksempel hårde hvidevarer og havemøbler. Vi vil gerne være en oplevelse og ikke bare en butik, man hurtigt passerer igennem, siger Thomas Skov.

Shop-i-shop betyder, at andre handlende lejer nogle kvadratmeter af butikken, hvorfra deres varer bliver solgt - til fordel for begge parter. Metoden er kendt fra stormagasiner. Frisko, Aida, Molly Marais og lokale Rye Merc er blandt de første til at åbne på Fejøvej, og inden længe åbner Dyrberg/Kern også en afdeling.

Euro Outlets startede som aftager af restvarer fra firmaet Senobis' handel på Grønland, hvor de leverer en lang række især dagligvarer til 55 butikker.

De varer har ikke tidligere været på hylderne i Danmark, men fremover bliver en del af den nye butik fyldt med hele serien, der sælges under navnet Pitsaasut.

- Den nye butik skal også fungere som showroom for vores grønlandske butikker, forklarer Thomas Skov, der kalder butikken for et flagskib.

I forbindelse med annonceringen af den store butik meddelte Euro Outlets også, at de havde lukket deres butikker i Nykøbing F. og Kalundborg samt på Frederiksberg.

Ifølge Thomas Skov var butikken i Nykøbing for lille.

- Skal vi fremover åbne flere butikker, kan de godt være på størrelse med den nye her. Eller i hvert fald samme størrelse som den på Merkurvej, siger han.

Til gengæld var det en klar fejl at lukke butikken i Kalundborg, mener han.

Der var dog tale om en prioritering, hvor det var nødvendigt at hente det erfarne personale hjem til åbningen af den nye butik i Næstved. Desuden var lejemålet i Kalundborg midlertidigt.

Derfor valgte de at lukke butikken, selv om kunderne efterfølgende skældte ud over lukningen på Facebook.

Åbningen på Fejøvej fejres med en fem dage lang åbningsfest, når borgmester Carsten Rasmussen torsdag morgen kl. 10 har klippet snoren.