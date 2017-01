Se billedserie Poul Remontiussen (th.) instruerer 77-årige Teis Klintmann i at rive aviser i strimler, så de inden længe kan begynde at forme miljøet omkring togbanen af papmache. Fotos: Niels Brande Foto: unknown

Et rum kun for herrer

Næstved - 20. januar 2017 kl. 15:44

Midt i rummet ligger en stor plade på et spisebord. På pladen er der monteret en togbane. Eller det vil sige lige for tiden er sporene faktisk afmonteret. Der er sporarbejde, om man så må sige.

Togbanen står midt i herre­rummet på Ældrecentret Birkevang i Herlufmagle. »Kun for mænd«, står der på døren.

Idéen om et herrerum er ny. Første gang de åbnede dørene, var i november 2016. To frivillige, Hans Johansson og Poul Remontiussen, står for rummet.

- Enlige kvinder er jo ret gode til at komme til at snakke sammen over hækletøj og den slags, mens mænd er lidt tungere i det, forklarer 68-årige Poul Remontiussen.

Derfor åbner de op til centrets herrerum nogle timer hver tirsdag formiddag og eftermiddag, så ældre, enlige mænd kan være sammen med andre. Herrer fra både centret og de omkringliggende bebyggelser er velkomne.

Mænd fungerer ofte godt, når de har noget at samles om, så derfor har centret anskaffet togbanen, der er arvegods fra en entusiast.

Den er af modellen Fleischmann, og for nylig pillede herrerne den fra hinanden, så sporene kunne blive slebet, og den kan bygges op igen.

Det kommer nok til at tage lidt tid, men med lidt flere hænder skal det nok gå fremad.

Foruden sporlægningen skal der også skabes nye landskaber af papmache, ligesom stationsbygninger og huse skal på plads. Først skal toget dog køre igen.

- Det er jo det, alle vil se. Så kan vi tage det andet bagefter, siger Poul Remontiussen.

Har man lyst til at kigge indenfor i herrerummet, finder man det på Birkevænget 55 i Herlufmagle. Der er åbent hver tirsdag kl. 9.30-12 og igen fra kl. 14.30 og nogle timer frem. Hans og Ole sørger for, at der er kaffe på kanden og øl og sodavand i køleskabet til favorable priser, som de beskriver det.