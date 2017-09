Se billedserie Fra venstre: Svinet på grillen, borgmesterkandidat for Venstre i Næstved Kristian Skov-Andersen, uddannelses- og forskningsminister Søren Pind samt formand for Venstre i Næstved - og dagens værtinde - Else Marie Holm.

Et ordentligt svin til Pind

Næstved - 01. september 2017 kl. 20:35 Af Mia Than West Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan sagtens holde grill-fest i regnvejr. Det beviste Else Marie Holm, formand for Venstre i Næstved, da hun torsdag aften inviterede på grill-hygge i sin villahave på Fixvej i Næstved.

Det er tredje gang, Venstre-formanden inviterer til politik-snak og grill-mad. Først var det den tidligere minister Bertel Haarder, og sidste år var integrationsminister Inger Støjberg med som gæst. I år havde uddannelses- og forskningsminister Søren Pind fundet plads i sin kalender.

- Jeg blev spurgt, om jeg kunne. Jeg synes, det er hyggeligt. Vi kan bedst lide, at der er kød på, uanset om det er ude på grillen eller i politikken. Jeg vidste, at her ville jeg få serveret noget ordentligt svin, konstaterede Søren Pind med henvisning til den helstegte pattegris, der lå og svedte på den store grill.

Det er lidt af et sats at invitere til grill på - ifølge kalenderen - årets allersidste sommerdag. Else Marie Holm krydsede da også fingre for godt vejr og havde for en sikkerheds skyld sat et lille telt op i haven.

Her sad nogle af gæsterne, mens andre havde taget plads i udestuen. Der var hygge og munter stemning - men også alvorssnak. 50 havde meldt sig til arrangementet. De sad tæt - men dog i ly. Der var småregn og mørk himmel, men værtinden var godt tilfreds.

- Hvis jeg ikke havde haft de store parasoller, var jeg på den. Det er morsomt at samles på den her måde. Det er sjovere at have dem i haven end i et eller andet lokale, siger hun.