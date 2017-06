Et års fødselsdag: Kaffe skal da laves med kærlighed

Derud over er kaffevognen hyret til at lave kaffe fra ladet ved specialopgaver som f.eks. firmaarrangementer og familiefester. Vognen har også været på tur til Taastrup, Køge og Vordingborg, men så bliver den transporteret i flyttevogn til destinationen.

- Jeg har mine faste, lokale pladser og starter på banegårdspladsen klokken syv morgen. Derefter kører jeg på skift rundt til de andre steder i løbet i dagen. Og jeg er så glad for at være taget så godt imod af alle her i mit første år som selvstændig, siger Stina Perriard Blichfeldt, der som 41-årige sagde sit gode job op for at blive kaffespecialist.