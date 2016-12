Se billedserie Mads Elming: Skuffende at regeringen ikke nævner Den Sjællandske Tværforbindelse Foto: Dennis Birkedal

Erhvervsforening: Linje A er den rigtige

Næstved - 25. december 2016 kl. 11:00 Af Mogens Lorentzen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke kun byrådene i Næstved og Faxe, der anbefaler linje A mellem Rønnede og Næstved. Også Næstved Erhvervsforening går ind for, at den kommende motorvej placeres nord for den nuværende landevej.

I over 20 år har en motorvejsforbindelse mellem Rønnede og Næstved stået højt på erhvervslivets ønskeliste.

- Med motorvejen vil det lokale erhvervsliv hurtigere kunne nå deres kunder, og samtidigt tiltrække kvalificeret arbejdskraft fra et større opland. Med motorvejen vil vi kunne tiltrække erhvervsinvesteringer og dermed arbejdspladser. Med motorvejen undgår vi at blive en del af udkants Danmark, siger næstformanden i Næstved Erhvervsforening, Mads Elming til Sjællandske.

Og han tilføjer, at Næstved Erhvervsforening går ind for linje A. Motorvejen mellem Næstved og Rønnede er første etape i Den Sjællandske Tværforbindelse, som er en ny motorvej tværs over Sjælland fra Rønnede via Næstved og Slagelse til Kalundborg.

Bak op om linje A

Ifølge Næstved Erhvervsforening er tværforbindelsen nødvendig for at skabe vækst, dynamik og balance i Vest- og Sydsjælland. Men Tværforbindelsen er ikke omtalt i det nye regeringsgrundlag. Og det er Mads Elming og Næstved Erhvervsforening ikke tilfreds med.

- Det er skuffende, at Tværforbindelsen og motorvejen til Rønnede ikke indgår i det nye regeringsgrundlag, som derimod finder plads til en ny midtjysk motorvej, siger Mads Elming og håber, at regeringen vil følge op på VVM-analysen. Fristen for at komme med synspunkter er 20. januar, og erhvervsforeningen opfordrer alle til at indsende sin opbakning.

Ifølge Mads Elming viser undersøgelser, at Tværforbindelsen vil skabe 1.600 nye arbejdspladser og give en samfundsøkonomisk gevinst på to milliarder kroner.

Men i første omgang handler det om motorvejen mellem Rønnede og Næstved - et projekt til 1,6 milliarder kroner. Og der står 350 millioner kroner på kontoen.

Vejdirektoratet ventes at indstille en linjeføring i april næste år. Og herefter kan Folketinget beslutte linjeføringen for den kommende motorvej.