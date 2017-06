Se billedserie Carsten Rasmussen valgte at holde valgkampen ude af sin grundlovstale, som i stedet handlede om tonen i den politiske debat. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Send til din ven. X Artiklen: Er valgkampen i gang? Uenige borgmesterkandidater Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Er valgkampen i gang? Uenige borgmesterkandidater

Næstved - 05. juni 2017 kl. 20:52 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anden pinsedag blev der afholdt grundlovsmøder flere steder i Næstved Kommune, og på Broksø Gods var lokale Venstrefolk traditionen tro samlet.

Sidst på talerstolen var naturligvis borgmesterkandidat Kristian Skov-Andersen, og han benyttede lejligheden til for alvor at skyde valgkampen i gang. Han tordnede særligt mod indvandrerne, som koster samfundet 33 milliarder årligt. Lokalt kritiserede han socialdemokraterne for at »stikke en kæp i hjulet« på forslaget om at efterligne den såkaldte Odensemodel.

- Det var en klar fejl, fordi man tøvede og gerne ville udvide forslaget, så det ikke kun handler om indvandrerkvinder. Jeg synes, man skulle komme i gang med det samme, lød det.

Det var en forholdsvis lang tale med flere politiske budskaber, og det var helt bevist, forklarede Kristian Skov-Andersen til Sjællandske.

- Der er jo ikke noget nyt i det, jeg siger, men linjerne trækkes skarpere op nu. Jeg vil gerne tackle igennem med mine budskaber, men ikke i hoftehøjde, sagde han og tilføjede:

- I dag er en gylden mulighed for at præsentere mine budskaber, nu hvor valgkampen har været i gang i hvert fald i nogle måneder. Jeg synes også, at oplevelsen af, at det er et valg mellem Carsten Rasmussen og Kristian Skov-Andersen vinder frem i Næstved, og det er jeg selvfølgelig glad for.

Efter mødet på Broksø Gods hastede Kristian Skov-Andersen videre til Axeltorv, hvor han lige akkurat nåede at høre borgmester Carsten Rasmussens tale, som var en klar modsætning til hans egen; den var kort og helt uden politiske budskaber til valgkampen. Ja, faktisk mener borgmesteren slet ikke, at valgkampen er i gang.

- Ikke for alvor. Vi ser brudstykker af den, men det går først for alvor i gang efter sommerferien til august. Derfor var der heller ingen grund til at komme med en masse politiske budskaber i dag, for folk har alligevel glemt dem igen, inden vi når valget, fortalte han og fortsatte:

- Vi har valgt, at i dag skulle være en festdag. Havde det være på Kranøen som vanligt, havde der nok været mere politik i det. Men folk ved jo, hvad jeg står for, så jeg behøver heller ikke stå og fortælle, hvad jeg vil lave om - og i virkeligheden vil jeg jo ikke lave særligt meget om, for så var jeg ikke tro mod min egen politik.

I stedet handlede Carsten Rasmussens tale om tonen i den politiske debat, særligt på de sociale medier. Her opfordrede borgmesteren til, at man ytrer sig mere respektfuldt, hvilket ofte vil give bedre resultater.

- Og alt i alt har vi det jo rigtig godt her. Der er ingen terrorhegn omkring Axeltorv, og her går ingen kampklædte betjente rundt, sagde han fra talerstolen.

Det mødte omkring 100 mennesker op for at lytte til, hvilket var nogenlunde det samme fremmøde, som Venstre kunne matche på Broksø Gods.