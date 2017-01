Sådan så der ud, da teltlejren blev rejst i december 2015. Nu vil et enigt Næstved Byråd bede udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg om at lukke lejren helt ned og rydde den for telte. Foto: Bjørn Armbjørn Foto: Bjørn Armbjørn

Enigt byråd vil have fjernet teltlejren helt

Næstved - 11. januar 2017

Der var hurtig ekspedition i byrådssalen i Næstved tirsdag eftermiddag. To åbne punkter på dagsordenen var overstået på en halv time.

DFs Githa Nelander foreslog, at Næstved Kommune henvendte sig til Udlændinge- og Integrationsministeriet for at få fjernet teltene i den nu tømte flygtningelejr på Ved Bakkerne.

- Naboerne er stadig utrygge - de er påvirket både økonomisk og psykisk, sagde hun og mente, at det påvirkede ejendomsvurderinger og priser på forsikringer.

Thor Temte fra Enhedslisten var enig i lukningen. Han mente, telte er en uværdig måde at huse flygtninge på, mens Venstres Karsten Nonbo og den konservative Anette Brix slog til lyd for, at lejren først skulle fjernes, når vejret blev bedre, så teltene var tørre, og derfor kunne genbruges et andet sted.

Således blev byrådsmedlemmerne enige - af lidt forskellige grunde - om at bede udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) om at lukke den i Næstved noget forkætret lejr.

Der er tre scenarier, sådan som Byrådet ser det: En rydning; en rydning med et løfte om ikke at genetablere lejren, eller hvis omstændighederne skulle falde sådan ud, at der igen ville blive brug for pladserne - en genopførsel et andet sted i kommunen.