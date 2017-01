Endnu en ulykke i dødskrydset

Se billedserie Ulykken skete på præcis samme sted som dødsulykken 7. december, og bilerne endte i præcis den samme grøft. Fotos: Preben Madsen/Media Næstved Foto: Picasa

Næstved - 25. januar 2017 kl. 06:00 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haldagerlille: Ikke engang syv uger efter Bent Nielsen mistede livet i en dødsulykke i krydset mellem Skælskørvej og Rugkrogvej, skete der tirsdag formiddag endnu en ulykke i selvsamme kryds lige uden for Haldagerlille ved Fuglebjerg. Og ifølge politiet er det nærmest et mirakel, at denne ulykke ikke også kostede betydelig personskade.

Ulykken skete omkring klokken 10.45, da en 43-årig mand fra Herlufmagleområdet kom kørende i sin Peugeot på Rugkrogvej.

- Da han vil køre ud på Skælskørvej, overtræder han sin ubetingede vigepligt og kører lige ud foran en Nissan Micra med en 74-årig kvinde fra Skælskør bag rattet. Vi har ingen formodning om, at hun har kørt for hurtigt, så manden må have overset hende fuldstændig, siger vagtchef Tom Stysiek fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Mand bliver sigtet

Der var tale om et voldsomt uheld med »betydelig materielskade« på bilerne.

- Men der var ingen personskade. De er sluppet meget billigt, det er helt sikkert. Begge blev kørt til tjek på Slagelse Sygehus, men de havde utroligt nok kun fået mindre knubs og ingen nævneværdige skader, fortæller Tom Stysiek.

Den 43-årige mand kan nu se frem til at blive sigtet for overtrædelse af færdselsloven.

- Han har ikke overholdt sin ubetingede vigepligt, og det er en af de mere alvorlige forseelser. Det kan give klip i kørekortet eller en betinget frakendelse, men jeg kan ikke sige, hvad der kommer til at ske her - det kommer også an på mandens forhistorie. Derudover vil han få en bødestraf, lyder det fra vagtchefen, som samtidig oplyser, at politiet arbejdede på stedet i omkring tre kvarter.

- Men det var ikke nødvendigt at spærre vejen af for trafik derude.

Massiv kritik

Det var 7. december sidste år, at Bent Nielsen i en alder af 76 år mistede livet i krydset mellem Skælskørvej og Rugkrogvej.

Den minibus fra Movias flexturordning, som han sad på forsædet af, kørte ligesom Peugeoten ud fra Rugkrogvej på Skælskørvej, hvor den blev påkørt af bus 615.

Siden haglede kritikken ned over Movia og chaufførerne på deres flexturordning. Her i avisen stod både den afdødes datter og flere brugere af ordningen frem og fortalte om trætte og stressede chauffører. En var faldet i søvn bag rattet, andre brugte mobiltelefon under kørslen, og andre igen havde ikke noget imod at lade passagererne vente, mens de skulle bede.