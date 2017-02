Siden han var 15 har Chano Nielsen interesseret sig for styrke- og konditionstræning. Nu vil han starte et sted med sund take awya i Næstved. Foto: Anders Ole Olsen

En salatbar med viden bag

En tidligere fodboldspiller vil åbne sund take away i Næstved.

- Jeg får mange vilde idéer, men den her hænger ved, så nu skal det være, siger den 25-årige næstveder til Sjællandske om idéen med at åbne et sted med sund take away, hvor man kan få råd og vejledning om antallet af kalorier, energifordelingen og indholdet af protein. Som kunde kan man også få gode råd om, hvad man bør spise, alt efter om man ønsker at tabe sig eller få maksimal energi til sin træning og dagligdag.