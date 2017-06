En etape med Løkke-tour

Citat: Statsminister Lars Løkke Rasmussen, der sent mandag kom til Karrebæksminde med sin Løkke-karavane. 50 drenge med udfordringer, som det hedder. Via LøkkeFonden får drengene mulighed for at prøve grænser. Opfylde krav og en mening med livet. Et af midlerne er cykelturen LøkkeFondens Challenge. Et etapeløb rundt i Danmark. Og i går kom Næstved med. Og Næstveds cykelglade borgmester Carsten Rasmussen blev bedt om at modtage Karavanen, og fik en indbydelse til at cykle med det sidste stykke.