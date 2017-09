Elever frikendt for fraværsfusk med lærers aflurede kodeord

Rektor på Næstved Gymnasium, Susanne Stubgaard, fortalte i forbindelse med retssagen i november, at man på gymnasiet er kede af sagen, som hun kaldte ærgerlig. - Den havde vi selvfølgelig helst været foruden. Vi har brugt lejligheden til at se, om vi gør det godt nok på det her område, og vi har fundet ud af, at vi ikke har gjort noget forkert. Men vi har indskærpet over for alle, at det er vigtigt, at man skifter sit kodeord meget ofte. Var det sket her, kunne meget være undgået, sagde hun.