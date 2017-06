Elefantvask i Karrebæksminde

Arenas elefanter elsker at blive vasket, og elefantvasken plejer at være en festlig måde at starte dagen på for både børn og voksne. Der var dog lige en undtagelse i 2015, hvor et par uvorne elefanter skabte panik hos de mange tilskuere, da elefanterne gik deres egne veje. Heldigvis kom ingen alvorligt til skade, bortset fra et par bulede biler.