Ekspert: Meningsløst at skræmme skarver

Næstved - 01. september 2017 kl. 06:30 Af Tekst af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FENSMARK: Næstved Kommune har igangsat planen om at skræmme cirka 200 skarver væk fra Holmegårds Mose. Det sker ved hjælp af kanonslag, som skal forstyrre fuglenes nattesøvn. Den tilgang kan meget vel virke på den korte bane, men alligevel medfører den kritik fra Dansk Ornitologisk Forening.

- Lige nu sidder der relativt få skarverne blot ved en enkelt sø. Når man skræmmer dem væk, risikerer vi, at de slår sig ned andre steder og tilfører næringsstoffer til andre søer, forklarer Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

Skarven er en fredet fugl, men dens ekskrementer ødelægger den unikke natur i Holmegårds Mose. Mosen er også fredet, og derfor skal skarven væk i en fart.

Knud Felsted synes ikke, at skarven ødelægger naturen. Derimod mener han, at den blot er en del af naturen. Han ser helst, at man blot lader den blive siddende.

- Holmegårds Moses natur er på ingen måde truet af skarvernes tilstedeværelse. Det er meningsløst at skræmme skarverne væk på den måde. Det vil yderligere tage en årrække før søen er ren alligevel, udtaler han.

200 er blevet til 15

Før var der 200 skarver i Holmegårds Mose, men efter der de sidste dage er blevet skudt med kanonslag, er der nu kun 15 tilbage. Et eller andet sted må der altså sidde cirka 185 skarver i et træ, de ikke plejer at sidde i. Hvor præcis det træ er, ved man ikke endnu.

Jægerrådsformand Steen Ulrich Rasmussen forklarer, at fuglene er fløjet mod nordøst, så han ved, hvilken retning han skal lede.

- Mosen er kæmpestor, så vi ved ikke, hvor fuglene er fløjet hen.

- Det skal jeg bruge de næste dage på at undersøge, siger han.

Ud over at finde skarvens nye tilholdssted, vil Steen Ulrich Rasmussen fortsætte sin kanonslagsaffyring for at få de sidste skarver væk fra den udsatte sø i mosen.

