Varemærkejurist Ellen Breddam mener, at navnet Herlufsholm godt kan registreres som et varemærke. Foto: Plougmann Vingtoft

Ekspert: Herlufsholm kan blive et varemærke

Næstved - 17. maj 2017 kl. 10:31 Af Esben Thoby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne om at navngive en vej i den nye udstykning mellem Fællesejevej og Vestre Ringvej i Næstved for Herlufsholmlunden fik Herlufsholm Skole og Gods til at fare i flint. Direktør Tim Petersen skrev en harmdirrende mail til samtlige medlemmer af Teknisk Udvalg i Næstved Kommune, som på et møde i mandags besluttede sig for at anbefale navnet Klosterlunden - stik imod administrationens og bygherrens ønske.

Der bliver først taget endelig stilling til navnet på et byrådsmøde i slutningen af måneden, men Tim Petersen glædede sig i gårsdagens avis over indstillingen. Samtidig fortalte han, at sagen har fået ham til at tage kontakt til skolens advokater, som vil undersøge muligheden for at få Herlufsholm registreret som et varemærke.

Ifølge en ekspert kan det godt lade sig gøre.

- Efter min vurdering så kan de godt registrere det som et varemærke. Der findes jo kun ét Herlufsholm, og alle forbinder det med navnet på kostskolen. Det er deres forretning og deres brand, og det er et godt argument for at få lov, siger Ellen Breddam, varemærkejurist i virksomheden Plougmann Vingtoft.

At Herlufsholm også er et stednavn, har ikke den store betydning for, om navnet kan registreres eller ej.

- Jeg har en tegneserie på mit kontor, hvor to mænd er på café. Den ene løser en kryds og tværs og siger: »nordjysk by på syv bogstaver?« Den anden svarer Aalborg, og så kommer tjeneren med en snaps, fortæller Ellen Breddam og fortsætter:

- Så der er Aalborg et registreret varemærke. Det samme er tilfældet for Hatting, som jo både laver brød, men som også er en lille by uden for Horsens.

Hvis Herlufsholm bliver et registreret varemærke, betyder det dog ikke, at ingen andre kan benytte sig af navnet.

- Det er en gråzone. Der vil man kigge på, om navnet eller produktet er det samme, som det registrerede varemærke. Hvis det ikke er inden for skolevæsnet, vil andre godt kunne benytte navnet Herlufsholm. Men der er undtagelser, for når et navn er velkendt og indarbejdet, så kan det beskyttes, forklarer Ellen Breddam og eksemplificerer:

- Man må ikke bruge navnet, hvis det kan skade Herlufsholms ry. Et navn som Herlufsholm Slamsuger vil for eksempel ikke kunne tages. Man må heller ikke forsøge at ligge sig i Herlufsholms slipstrøm eller tage goodwill ved eksempelvis at lave et produkt, som nogle kunne tro, det var skolen, der stod bag. Et tøjmærke for eksempel. Så kan det også stoppes.