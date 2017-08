Hvis bandeopgøret i Aarhus og på Nørrebro skal lukkes ned, bør Exit-programmet gøres bedre. Det mener tidligere Bandidos-præsident Martin Andersen. Han har været tre år i Exit-programmet og er ikke imponeret. Foto: Anna C. Møhl

Send til din ven. X Artiklen: Eks-rocker: Stram op på exit-program Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Eks-rocker: Stram op på exit-program

Næstved - 19. august 2017 kl. 05:56 Af Anna C. Møhl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvis bandeopgøret i Københavns gader skal nedkæmpes, skal det ske blandt andet ved at optimere Exit-programmet.

Det mener tidligere Bandidos-præsident i Næstved, Martin Andersen, som har forladt rockermiljøet efter 12 år og tre år i Exit-programmet.

Hans erfaring er, at når bandemedlemmer er presset af en verserende krig, er mange modne til at ville ud af miljøet.

- Hvis Exit-programmet strammes op, vil færre gå tilbage til miljøet, ligesom flere vil benytte det som exit fra miljøet. Det er ikke nok at fjerne bande-rocker medlemmer fra miljøet. Der skal erstattes af med noget nyt for at dække det tomrum, som fraværet af bande-rockermiljøet efterlader i en, siger den 32-årige eks-rocker til Sjællandske.

Martin Andersen anbefaler, at Exit-programmet sætter hurtigt ind med blandt andet en ny bolig, effektiv og tæt psykologhjælp, social færdighedstræning og introduktion til gode, sunde og positive fællesskaber, som kan være med til at skabe nye sociale cirkler for exit-kandidaten.

Der skal ikke gå syv måneder fra rockeren forlader miljøet, til der findes en ny bolig. En situation, som Martin Andersen selv oplevede, da han var nødt til at bo i sit gamle klubhus indtil han og hans daværende gravide hustru kunne blive relokaliseret.

På det tidspunkt blev trusselsniveauet imod ham af det Nationale Efterforskningscenter vurderet så højt, at han fik fremmøde-forbud på alle offentlige institutioner, da man frygtede, at et attentatforsøg på hans person kunne ramme uskyldige mennesker.

Læs mere i Sjællandske om Martin Andersens ensomme farvel til kriminalitet og rockermiljøet.

relaterede artikler

Skud mod hus: Sønnen var ikke hjemme 24. december 2013 kl. 10:01

Politiet forlænger lukning af rockerborg i Næstved 06. november 2013 kl. 14:24

Politi forlænger lukning af rockerborg 30. oktober 2013 kl. 10:52