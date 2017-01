Efterskole toptrimmet

- Det er selvfølgelig dejligt. Vi har altid fyldt to år frem. I denne måned er vi helt færdige med den sidste store ombygning. Og nu er vi næsten færdige med at bygge. Vi har en efterskole, der er helt fremme på beatet, siger Gitte Edelgaard.

Der er indrettet nyt musikstudie og etableret udendørs terrasse med udsigt over det kunstgræsanlæg, som blev indviet for et par år siden.

Svenstrup Efterskole er en boglig, gymnasierettet efterskole, som også satser på sport og en kreativ linje. Musiklinjen har fået et gevaldigt løft med, hvad Gitte Edelgaard kalder et fedt musikstudie, i det nye byggeri. Og det er et bevidst sats, at der på scenen i det nye står et flot orgel.