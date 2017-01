Efter VVM-høring: Vi ønsker motorvej

- Jeg må sige, at der er kommet pænt mange svar. Jeg ved ikke, om det er rekord, men de mange svar viser, at det er en sag, som optager borgerne. Det så vi også ved borgermødet, hvor der var næsten 700 tilhørere, siger Ulrik Larsen til Sjællandske.

Næstved Erhverv og borgmester Carsten Rasmussen har kraftigt opfordret virksomheder og borgere til at indsende et høringssvar. Og det ønske er blevet opfyldt. Alene på den sidste høringsdag fik Vejdirektoratet næsten 100 mails med høringssvar.

- Det er vigtigt, når trafikpolitikerne skal træffe beslutning om motorvejen, at de kan mærke, det et kraftigt ønske. Og vi skal have den motorvej. Derfor vigtigt med mange høringssvar, siger Carsten Rasmussen, der ud over byrådets svar har sendt et privat høringssvar til Vejdirektoratet.